Polžje dirke

V preventivni akciji za zmanjševanje hitrosti na cestah se je spet izkazal nekdo v Darsu, ki piše hudomušne napise, ki se v slovenščini in angleščini izmenjavajo nad avtocesto. Že v preteklosti so ti napisi marsikomu polepšali vožnjo, tokrat pa je eden od njih pristal v številnih, tudi tujih medijih: »Dirkanje prepusti Rogliču.« Nihče ne bi smel divjati po avtocesti, a bodimo pošteni, trenutno je dirka po avtocesti nemogoča. Razen če si polž.

Odzivi ljudi na družbenih omrežjih so zabavni vsaj toliko kot Darsovi napisi, čeprav dvomim, da so bili ljudje med pisanjem nasmejani. Neki revež, ki je obstal na primorski avtocesti, je fotografiral stoječo kolono in zapisal: »Primorska etapa na dirki po Sloveniji. Roglič bi iz Kopra do Ljubljane prišel s praznimi gumami prej kot pa mi po avtocesti.« Situacijo je na družbenem omrežju mojstrsko ubesedil Boštjan Gorenc - Pižama: »Tehnično gledano je vinjeta najdlje trajajoč parkirni listek.«

Moja huda nočna mora je, da bi mi avto na avtocesti odpovedal. Preden bo prišla avtovleka, bo za njim nekajkilometrska kolona. Prejšnji teden se je to zgodilo lepotici z dolgimi, zlatimi lasmi v nekem audiju. Ko sem se peljala mimo, je še sedela v avtu in po telefonu verjetno iskala pomoč. Spominjala me je na kolegico Agato z Nedela, ki sem ji kasneje poslala sporočilo, ali je bila ona tista reva. Njen odgovor: »Ne. Postrižena sem na bedno srednjo dolžino in prisegam na peugeote.« Bolje bedna srednja dolžina in peugeot kot dolgi, zlati lasje in crknjen audi na štajerski avtocesti v jutranji konici.

Vožnja v gneči je vedno stres. In ko že vidiš čistino in se veseliš, da bo končno steklo, zaslišiš sporočilo na radiu, da so malo naprej spet zastoji, ker je na cesti srna. Enkrat so bile celo race. Vsi očitno rinejo na ceste. Javni prevoz? Neučinkovit in z zamudami je danes že skoraj tak kot cesta.