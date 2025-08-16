Je v življenju res vselej tako, da ni pomemben cilj, pomembna je pot – saj je pot lahko cilj? Menim, da je odvisno od situacije, od tega, o čem govorimo. Če vzamem, da je moj cilj, da pridem pravočasno v službo, ne bi bilo dobro, da obtičim na štajerki. Četudi je dejstvo, da se pot, ne glede na isti cilj, iz leta v leto daljša, kar so pred kratkim potrdili tudi na Darsu. Če je moj cilj, da se po osemurnem sedenju razgibam, je v resnici pomembna pot. Ali grem na kratek sprehod, jo uberem na bližnji hrib ali zajaham kolo, v resnici je moj cilj enak. Torej je pomembna pot.

Podobno je v gorah, od koder izvira znani stavek Nejca Zaplotnika: »Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« Čeprav pohodniki gore izbiramo glede na svoje želje, sposobnosti in dostopnost, glede na čudovite razglede, na nadmorsko višino, na preference sopohodnikov, je v resnici pomembna pot. Ne le to, kako je urejena, in pri nas pridno skrbijo, da so poti lepo označene in vzdrževane, pomembno je, kaj vse se na poti zgodi, kaj si s prijatelji povemo, kaj zamolčimo. Če hodimo sami, pa, o čem vse na tej poti razmišljamo.

Kljub potu, ki lije z nas, kljub mislim, ki se prikradejo med potjo, »kaj mi je tega treba, konec tedna vstajati sredi noči?«, je v resnici cilj podoben – utrujen nasmešek na obrazu ob osvojenem vrhu, pogled na okoliške gore. Iskreno zadovoljstvo. Lepota. Stik s sabo, z naravo. No, včasih pa se zgodi, kadar te prijateljica pelje »po brezpotju«, da pot v resnici ni cilj. Da je cilj, da bo poti čim prej konec, ko se prebijaš skozi grmovje, ko so noge že precej opraskane, potrpljenje pa načeto. Še dobro, da ji kot bolj izkušeni pohodnici zaupam in vem, da bova nekam že prišli – na cilj ali na pot – samo da ni brezpotja. Ker gotovo ni, niti v življenju, cilj, da nas pot vodi v brezpotje. V brezciljnost.