Pometamo pod preprogo

»Če se jaz umaknem, se bojim, da če so bile kakšne nepravilnosti, se znajo zakriti pod preprogo,« je vztrajala pravosodna ministrica, preden je odstopila in odšla.

»Nič ne bom pometla pod preprogo,« je dejala nova ministrica, ko jo je uradno nasledila.

Nekje vmes nas je tudi premier tolažil, da dogajanja v ozadju nakupa sodne stavbe nikakor ne bodo pometli po preprogo.

Fraza je očitno v zadnjem času strašno nalezljiva. Vedno se najde kdo, od predsednika do strankarskega veljaka, ki strmo zre v kamero in reče: Ne bomo pometali pod preprogo! Samo čakam, kdo vse bo še slovenskemu občestvu zagotovil, da bo pod našimi tepihi vse čisto.

Lahko bi rekli samo:

Ukrepali bomo.

Razčistili bomo vse.

Ničesar ne bomo skrivali.

Ali pa preprosto – samo ukrepali (saj vendar ne verjamemo pretiranemu poudarjanju nečesa, kar naj bi bilo sicer samoumevno).

Tako pa so pod tepihi kriminal, okoljski problemi, zdravniške napake, finančne zlorabe, nepravilnosti in afere vseh vrst, od zaupnih gradiv do letalskih kart. Zanimivo je, da se je frazem pomesti nekaj pod preprogo v pomenu 'skriti, prikriti, zamolčati' pojavil šele v novejšem času, v pravopisu iz leta 1962 ga denimo sploh še ni. Nemški frazem unter den Teppich kehren se je po mnenju nemških frazeologov pojavil leta 1950, angleški sweep something under the rug pa naj bi izhajal iz 19. stoletja, ko so lene služkinje umazanijo zares pometle pod preprogo.

S ponavljanjem do nezavesti je naša preproga dolgočasna in zlajnana, njeni uporabniki pa nekredibilni. Konec koncev, po naših stanovanjih se podijo roboti, na stenah visijo brezžični sesalniki, tepihov je tudi vse manj, da bi podnje res lahko kaj skrili. Metaforično ali ne, na plan slej ko prej tako pride vse. Umazanija take in drugačne vrste.