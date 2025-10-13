Ponedeljek je povezan z občutkom, ki ga pri sebi že dolgo imenujem preprosto – ponedeljek. Spomnim se ga še iz šolskih dni: v nedeljo sedim za Meblovo pisalno mizo z zvezkom pred sabo ter s kepo v želodcu pričakujem začetek novega tedna. Več desetletij pozneje je ta občutek še vedno tu in se širi, zaradi česar je pogosto tudi nedelja samo še dan pred ponedeljkom.

Občutki, kot je ta, prevevajo mnoge, zakaj bi sicer govorili o otožnem ponedeljku, kot lahko prevedemo »blue Monday«? Ali celo o hektičnem prvem dnevu v tednu, o čemer govori ponedeljkova klasika Manic Monday, ki jo je pred dobrimi 50 leti napisal Prince pod psevdonimom Christopher, izvedle pa članice The Bangles?

Ankete, ki jih je najti na spletu, govorijo o tem, da zaposleni pred začetkom delovnega tedna občutijo tesnobnost, ob ponedeljkih so menda izmerili celo višje stopnje stresnih hormonov, ki se potem do petka zmanjšujejo in v nedeljo spet začnejo dvigati. Zanimivo je, da so ti občutki bolj izrazito povezani s hektiko zahodnega sveta.

Ob tem se spomnimo na običaj iz nekdanje skupne države, kjer je imel »blue Monday« drugačen pomenski odtenek. Plavi ponedeljek je bil drugo ime za ukradeni dan počitka po napornem vikendu. Na prvi dan v tednu je bilo namreč v tovarnah in drugih delovnih obratih nenavadno veliko bolniške odsotnosti. Ena od razlag je bila, da je razlog za tolikšno odsotnost naporno delo na polju, ki je bilo zlasti v povojnem času nujni del popoldnevov in koncev tedna delavskega ljudstva s podeželja. Tega absentizma je bilo še posebej veliko v času trgatve, ki je delavce očitno dodatno izžela.

Kmalu je ta razlaga postala obrobnega pomena; delavci, ki so »udarili plavi ponedeljek«, tudi ponedeljkarji, so bili predvsem tisti, ki so zdravili zelo razširjeno bolezen, alkoholnega mačka.

In medtem ko za otožni ponedeljek znanstveniki niso našli oprijemljivega dokaza, da res obstaja oziroma da je kaj več od množične psihoze, je morda dokaz za to, da je (bil) plavi ponedeljek precej razširjen, že vrsta izrazov zanj (seveda z različnimi pomenskimi odtenki): idle Monday, blauer Montag, szewski poniedziałek, modrý pondělek, modrý pondelok ...