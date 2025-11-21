Pred 40 leti je pozimi celo ob morju pritisnil tak mraz, da je morje v solinah zamrznilo, jezero v Fiesi, v katero priteka tudi slana voda, pa je prekril tako debel led, da je nanj zapeljal mlad šofer s fičkom.

Dosti si je upal, da je s starim avtom preizkušal njegovo trdnost. V tisti zimi so pomrznila nekatera drevesa, na primer naš lovor in celo vodovodne cevi, zaradi česar smo bili teden dni brez vode v novi hiši. Niti ena zima po letu 1985 ob morju ni bila več tako ostra.

Občasno divjajo razdiralne tramontane, lebičade, tudi kakšen mini tornado je že dvignil manjši avto na Fornačah pred Piranom in poškodoval nekaj streh ali plovil. Hudih zim ni več, zato pa imamo iz leta v leto več poplav. Tiste majhne, ko morje Pirančanom namoči kleti in pritličja, so že stara srajca.

Toda grozečih oblakov je iz leta v leto več. Pred devetimi leti so se tako nakopičili in raztrgali nad našim mestom, da sem resno trepetal za hišo. Vso noč se je zdelo, da nas bo voda odplaknila kot smet. Nič je ne ustavi. Noben hrib ni varen pred njo. Cesto s hriba je spremenila v reko. Z ene strani je butala naravnost na dvorišče, z druge strani pa je po poti med hišama drl hudournik, da bi lahko poganjala mlinsko kolo.

Pred vrati v pritličju se je nabralo za pol metra vode. Večno bom hvaležen izdelovalcem novih vrat, ker so vzdržala in niso spustila niti kaplje v hišo. Sredi noči smo polnili vedra in jo prelivali na sosedov vrt, postavljali pregrado in jo skušali preusmeriti od hiše. Kdor tega sam ne preizkusi, ne razume ničesar o vodi.

Zato sem vedno znova presenečen, kako neučinkovito ali celo nezainteresirano reagira kak uradnik, ko ljudje od njega zahtevamo ukrepanje. Po vsaki ujmi so odgovorni zelo aktivni in humanitarno razumevajoči, njihove obljube pa izhlapijo, še preden se zemlja osuši. Zato se prej ali slej zgodi, kar se ne bi smelo. Kriva je narava. Človek, ki bi lahko kljuboval s svojim ravnanjem, nikoli.