Popolno pasje poletje

Kar lepo obdobje je minilo, odkar je imel Nacho težave z vnetim ušesom, ki bi si ga spraskal do krvi, če ne bi imeli učinkovitih kapljic. Pred leti sem ga spoznal še ne povsem prilagojenega na zanj čudaške posege sicer skrbnega prijatelja na dveh nogah, zato sem pustil, da je ugriznil v debeli zimski rokavici, ko je v uho kapljalo zdravilo.

Letos je Nacho dramatično popestril potovanje z morskih počitnic. Med čakanjem na trajekt je s teriersko zavzetim prebiranjem sporočil vdihnil tudi tujek, verjetno je šlo za košček posušenega grmičevja ali trave. Od kihanja ga je sprva kar razmetavalo, med vkrcavanjem se je stanje nekoliko umirilo. Ko je med vnovičnim kihanjem Andreja v sluzi opazila kri, je vrag odnesel šalo. Dvajset minut po koncu plovbe smo že bili pri veterinarju. Čeprav živčno razrvan mi je zaupal, da mu s čvrstim prijemom z golimi rokami in spodbudnim glasom olajšam prejemanje dveh injekcij, ki sta učinkovali, kot je treba. Pot domov je bila sproščena, tujek je izginil nekam na tuje.

Ni minil niti teden, ko sem v Tivoliju opazil prestrašeno, dehidrirano in lačno jazbečarko z zlomljeno zadnjo levo tačko. Družbena omrežja so lahko čudežno koristna, v dobre pol ure je bila Rubi v objemu skrbnice, tačka se uspešno zdravi, kosmatinka je v odlični formi. Milo rjavo bitje so pogrešali tri tedne, prav vsak dan so jo iskali tudi blizu kraja najdbe. V bolečinah se je skrivala v gostem grmovju blizu podhoda pod železniško progo. Nočem niti pomisliti, koliko ljudi jo je morda opazilo, a so šli brezčut­no naprej.

Nedavno me je Nacho doma pričakal povsem skesan, ker ni mogel zdržati, čeprav sem bil točen kot švicarska ura. Morda je kaj polizal med sprehodom, morda je kriva vročina. Ko sem moral tudi naslednji dan čistiti izločke vseh vrst, smo težavo rešili z razstrupljevalnim gelom. Kot kakšna chefa sva ga brizgala na koščke salame, Nacho pa je takšno terapijo sprejel z navdušenjem. Ko bo spoznal še Rubi, bo pasje poletje popolno.