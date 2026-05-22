Poškodovani tekač je kolesar

Medtem ko so množice že zagnano hodile po trasi nekdaj okupirane Ljubljane, smo se štirje prijatelji v parih odpravili na kolesarski izlet na Gorenjsko, dolg za skoraj tri pohode okoli žice in z nekaj več kot tisoč višinci. Moja kolesarska kariera se je začela nedavno, če odštejem vsakodnevno kolesarjenje v službo. Gorskega kolesa sem se uspešno branila do lani, ko mi je, omehčano zaradi Boštjanovih hvalospevov o novih dimenzijah gibanja v naravi, dobre izkušnje z izposojenim kolesom in ekspresno izbranega darila, zmanjkalo izgovorov. S contesso – grofico – sva se takoj razumeli.

Predstavljala sem si, da se bova podajali na razgibane, a lahkotne ture, na katerih si bom odpočila od teka – saj veste, poškodovan tekač je kolesar –, toda v družbi Boštjana, ki ne priznava ravninske rekreacije, to ni mogoče. Z lahkotnostjo vožnje v klanec me iritira, a prav toliko, če ne še bolj, me s hvaljenjem, da sem »neverovatna«, motivira. Tako sem že prisopihala na Rakitno, Slivnico, Jakoba (v Polhograjskih dolomitih), Menišijo in nazadnje od Bleda čez Pokljuko do Bohinjske Bistrice ter nazaj.

Kolesarjenje mi je v kratkem času odprlo povsem nov pogled na gibanje in naravo, v kateri se to dogaja. Kot tekačici se mi je zdelo, da zlepa ne utrudi. Kako sem se motila (in kako dobro je zagrizti v čokoladico, ko se izpraznijo zaloge glikogena)! Eden od argumentov, s katerimi sem se ga otepala, je bil tudi, da narave na kolesu ni mogoče opazovati tako natančno kot med hojo ali tekom. To drži, vendar pomanjkljivost pretehta zmagoslaven občutek, da lahko na lastni pogon prepotuješ veliko večje razdalje. Če se med hojo in tekom lahko ustaviš in si rastlino ali žuželko podrobno ogledaš, na kolesu lahko zaobjameš veličastnost, ohranjenost in sklenjenost narave. Še najlepše pa je, da je kolesariti veliko lepše v družbi kot sam. Kakor na teku trojk med člani ekipe vlada solidarnost, tako naš kolesarski četvorček – ki ga sestavljajo člani različnih hitrosti – vedno skupaj doseže cilj.