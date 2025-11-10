  • Delo mediji d.o.o.
    Dobro jutro

    Prazniki

    Komaj je minil halloween, že so začeli na washingtonski Glavni ulici obešati novoletne okraske.
    Veličastno smreko so pred daljnimi 75 leti zasadili Danovi stari starši. FOTO: Brian Snyder/Reuters
    Veličastno smreko so pred daljnimi 75 leti zasadili Danovi stari starši. FOTO: Brian Snyder/Reuters
    Barbara Kramžar
    10. 11. 2025 | 05:00
    2:38
    Le nekaj dni je minilo, odkar so na naša vrata še trkale strašne maškare. Veliki otroci iz soseščine so odhiteli k prijateljem, ne da bi se dotaknili naših skled s sladkarijami, majhni pa so se ustavili. Oblečeni v duhce ali čarovnice so s prstki izbrali bombonček ali dva, potem pa se spet hitro skrili na varno za starše. Težko je reči, kdo se je bolj bal.

    Od halloweena je ostalo še veliko sladkarij. Skavti so se z lističem na vratih napovedali, da bodo prišli ponje, in res smo jih postavili pred vrata, kot so predlagali. Še preden so prišli, pa so šle v akcijo veverice, z ostrimi zobki so odprle vrečke s sladkarijami in jih raztresle po vsej trati. Ko se začnejo vrstiti zimski prazniki, tudi živali niso več, kar so bile.

    Martinovo je tudi praznik zemlje, družine in spominov

    Komaj je minil halloween, že so začeli na washingtonski Glavni ulici obešati novoletne okraske. Za vence na uličnih svetilkah so ustavili ves promet, a se ni nihče pritoževal – ko se krajša dan, je dobro vedeti, da prihajajo praznične lučke. V New Yorku je množica spet proslavila postavitev tradicionalnega božičnega drevesa pred Rockefellerjevim centrom na Manhattnu, letos dvanajsttonske norveške smreke iz bližine prestolnice zvezne države New York. Podarila sta jo Judy Russ in sedemletni sin Liam iz Albanyja v spomin na moža in očeta Dana, ki je umrl pri komaj 32 letih.

    Veličastno smreko so pred daljnimi 75 leti zasadili Danovi stari starši, bila je tudi najljubše plezališče malega Liama. »Vedno smo se pogovarjali, da bi lahko stala pred Rockefellerjevim centrom. Nekaj posebnega je, da bo naše družinsko drevo ameriško, če še ne svetovno božično drevo.« Okrasili ga bodo z več kot petdeset tisoč lučkami in štiristokilogramsko zvezdo iz delavnice družbe Swarovski. Ima sedemdeset krakov in tri milijone kristalov.

    Sodobni svet pa ni čuden le za veverice. Nemiren je New York, nemirne so vse ZDA in ves svet. Morda se bomo v prazničnih dneh, ko vsi hrepenimo po toplini, zavedeli, kaj lahko izgubimo.

    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Vojna

    Finska filozofija, ki bi lahko rešila Evropo

    Sisu ali vztrajnost v težkih časih je točno to, kar stara celina potrebuje.
    The Economist 8. 11. 2025 | 05:00
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Boj za Pokrovsk razkril luknje v »zidu« brezpilotnih letalnikov

    Dolgoročne posledice dolgotrajnega boja za opustelo mesto.
    Boris Čibej 9. 11. 2025 | 15:35
    Lokalno  |  Štajerska
    Celjski promet

    Parkirišče spremenili v modro cono in je napol prazno

    Obiskovalci Celja zdaj vedno dobijo prostor za spodnjim gradom, manj zadovoljni so zaposleni v mestu.
    Špela Kuralt 8. 11. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Zgodba o Aleksandru Bogunoviću

    Courtois ga je vzel v ekipo, Perez se mu je podpisal na zmagoviti pokal

    Komaj 17-letni Aleksandar Bogunović se dokazuje v najmočnejšem prvenstvu formule 4. Ob gledanju posnetkov vzornika Ayrtona Senne mu gredo kar kocine pokonci.
    Miha Šimnovec 10. 11. 2025 | 05:00
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Kriminalne združbe

    Robotski klici na debelo ali kako delujejo SIM-farme?

    Nedavne racije varnostnih organov v ZDA in Evropi ponujajo nov vpogled v razsežnosti prometa pod nadzorom kriminalnih združb.
    Jurij Kristan 10. 11. 2025 | 05:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mednarodni trgi

    Rast delnic podprta z rastjo dobičkov

    Inflacija na globalni ravni ne predstavlja več grožnje.
    10. 11. 2025 | 05:00
    Premium
    Novice  |  Svet
    Trajnost

    Tako zelo utrujeni od trajnosti: Kapitalizem od zelenega prenese le denar

    Obljube o ESG so bile pogosto le fasada, zdaj pa se je sesula ob pritisku politike, slabih donosih in temeljni zmedi o tem, kaj trajnost sploh je.
    Žan Urbanija 10. 11. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    TV namig: Ljubezen, magija in maščevanje na ulicah Manchestra

    V središču je mlada čarovnica Domino, ki moč ohranja z energijo drugih. A v svetu, kjer se morajo čarovnice skrivati, vsak napačen korak pomeni – smrt.
    10. 11. 2025 | 05:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mednarodni trgi

    Rast delnic podprta z rastjo dobičkov

    Inflacija na globalni ravni ne predstavlja več grožnje.
    10. 11. 2025 | 05:00
    Premium
    Novice  |  Svet
    Trajnost

    Tako zelo utrujeni od trajnosti: Kapitalizem od zelenega prenese le denar

    Obljube o ESG so bile pogosto le fasada, zdaj pa se je sesula ob pritisku politike, slabih donosih in temeljni zmedi o tem, kaj trajnost sploh je.
    Žan Urbanija 10. 11. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    TV namig: Ljubezen, magija in maščevanje na ulicah Manchestra

    V središču je mlada čarovnica Domino, ki moč ohranja z energijo drugih. A v svetu, kjer se morajo čarovnice skrivati, vsak napačen korak pomeni – smrt.
    10. 11. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
