Le nekaj dni je minilo, odkar so na naša vrata še trkale strašne maškare. Veliki otroci iz soseščine so odhiteli k prijateljem, ne da bi se dotaknili naših skled s sladkarijami, majhni pa so se ustavili. Oblečeni v duhce ali čarovnice so s prstki izbrali bombonček ali dva, potem pa se spet hitro skrili na varno za starše. Težko je reči, kdo se je bolj bal.

Od halloweena je ostalo še veliko sladkarij. Skavti so se z lističem na vratih napovedali, da bodo prišli ponje, in res smo jih postavili pred vrata, kot so predlagali. Še preden so prišli, pa so šle v akcijo veverice, z ostrimi zobki so odprle vrečke s sladkarijami in jih raztresle po vsej trati. Ko se začnejo vrstiti zimski prazniki, tudi živali niso več, kar so bile.

Komaj je minil halloween, že so začeli na washingtonski Glavni ulici obešati novoletne okraske. Za vence na uličnih svetilkah so ustavili ves promet, a se ni nihče pritoževal – ko se krajša dan, je dobro vedeti, da prihajajo praznične lučke. V New Yorku je množica spet proslavila postavitev tradicionalnega božičnega drevesa pred Rockefellerjevim centrom na Manhattnu, letos dvanajsttonske norveške smreke iz bližine prestolnice zvezne države New York. Podarila sta jo Judy Russ in sedemletni sin Liam iz Albanyja v spomin na moža in očeta Dana, ki je umrl pri komaj 32 letih.

Veličastno smreko so pred daljnimi 75 leti zasadili Danovi stari starši, bila je tudi najljubše plezališče malega Liama. »Vedno smo se pogovarjali, da bi lahko stala pred Rockefellerjevim centrom. Nekaj posebnega je, da bo naše družinsko drevo ameriško, če še ne svetovno božično drevo.« Okrasili ga bodo z več kot petdeset tisoč lučkami in štiristokilogramsko zvezdo iz delavnice družbe Swarovski. Ima sedemdeset krakov in tri milijone kristalov.

Sodobni svet pa ni čuden le za veverice. Nemiren je New York, nemirne so vse ZDA in ves svet. Morda se bomo v prazničnih dneh, ko vsi hrepenimo po toplini, zavedeli, kaj lahko izgubimo.