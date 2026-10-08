Prekleta ogledala

»Vi boste to bolje razumeli, ker ste živeli še v času Jugoslavije.« S to pripombo me je nagovoril mladi sarajevski doktor prava med pogovorom o pozitivni vlogi ustavnega sodišča Socialistične republike Bosne in Hercegovine v procesu politične pluralizacije sodobne BiH, ker je zavrglo sodno odločbo, ki je preprečila združevanje državljanov v stranke na verski in nacionalni osnovi. Kratka pripomba je bila neusmiljeno ogledalo. Tisto v domači kopalnici bodisi ni dobro osvetljeno bodisi mi vztrajno kaže izkrivljeno sliko. Sam v njem največkrat še vedno vidim mozoljast obraz najstnika, čeprav je to skoraj štiri desetletja stara podoba. Sicer drži, da sem kratkoviden in se pred ogledalo pogosto postavim brez očal, a tako izkrivljena podoba ne more biti zgolj posledica ­slabovidnosti. Mladi ...