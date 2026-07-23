Preproste stvari

Minulo nedeljo, ko sem iskala vodnik po Rimu, je name s police padla, me malone klofnila, knjiga Ljubezen traja 3 leta Frédérica Beigbederja. Odštekanega francoskega pisatelja in kreativca sem pred leti celo spoznala v Parizu, v klasični francoski vili »Chateau« v Saint-Germainu, kjer nam je kot didžej vrtel muziko na afterju po modni reviji znamke 1.2.3. Paris, katere obraz je bila supermodelka Eva Herzigova. Ne morem pozabiti, da je na mojo željo ustavil bučne takte housa in mi zavrtel Back to Black Amy Winehouse.

V knjižni uspešnici Ljubezen traja 3 leta iz leta 1997, ki jo je napisal ob svoji ločitvi, je bil v samorefleksiji prepričan, da je najprej eno leto strasti, potem leto nežnosti in nazadnje leto dolgčasa … Čeprav naslov obljublja ciničen obračun z ljubeznijo, knjiga v resnici govori tudi o počasnem zaljubljanju, prijateljstvu, nerealnih pričakovanjih, osamljenosti po izgubi in iskanju novega pomena romantike.

Ob izidu se je vsakdo iskal v poglavjih in ugotavljal ter upal, ali morda pri ljubezni res ne gre le za tri leta. Še dobro, da takrat še ni bilo facebooka in instagrama, gotovo bi omrežja pregorela. Kakorkoli. V newyorški »peklenski« četrti Hell's Kitchen sem tistega decembra naključno opazila duhovit grafit, ki povzame vse: Ljubezen traja 3 leta, Guccijev pulover eno sezono, croissant pa pol minute. Pa je res bolje, da ljubezen živi predvsem v knjigah, ker drugje težje preživi? Morda je odgovor bolj preprost. Če želimo preživeti izgube, ne smemo nehati ceniti drobnih stvari: dežnih kapljic, ki počasi polzijo po oknu bistroja La Madeleine v Parizu, iskrenega smeha s prijatelji in tega, da dobro vemo, kakšno kavo pijejo naši najdražji. Iz majhnih trenutkov je v resnici sestavljeno življenje (ki pa res mine en dva tri) – in pogosto tudi ljubezen.