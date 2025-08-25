Pretiravanje škodi, tudi pri telovadbi

Zgodovina pravi, da so nafto najprej uporabljali za zatesnitev čolnov in kot malto pri gradnji, pa tudi za ohranitev mumij, sčasoma pa je žeja po njej eksplodirala. A ne za tako trajnostno rabo, večino je skurimo in poganjamo podnebne spremembe. Iz prve plastike, prav tako iz nafte, so izdelali krogle za biljard. Danes je ta material, brez pretiravanja, čisto povsod, celo v človeške možgane naj bi našel pot.

Alkohol so se naučile variti vse civilizacije, ki so preživele vsaj nekaj stoletij. Množice ljudi, živečih tesno skupaj, potrebujejo nekakšno razkužilo, saj sanitarije nekdaj niso bile tako izpopolnjene. Tudi kakšno razvedrilo sem ter tja ni odveč. Pretiravanje z omamnimi tekočinami in njihova vseprisotnost pa razbijata družine, povzročata razpad osebnosti in tudi številne prometne nesreče.

Umetna inteligenca je svoj razmah najprej doživela pri računalniških igricah. Tetrisi in podobne rešitve niso več zadoščali, junake v igricah je bilo treba opremiti s kar se da avtentičnim okoljem, ki se odziva na vse, kar ta junak počne. Algoritmi so postali zelo zapleteni. Zdaj okušamo umetno inteligenco še drugod. Mnogi se bojijo, da bo pretiravanje vodilo v poneumljanje ljudi. Že zdaj nihče več ne gleda klasičnih zemljevidov, tu so navigacije. Samo da ne zmanjka elektrike.

Filmski strahovi gredo še dlje. Prej ali slej bo umetna inteligenca namesto nas odgovarjala na vsa vprašanja, pisala prošnje in življenjepise, ustvarjala spletne strani, vodila različne proizvodnje in sisteme. Po mnenju futurologov to neizogibno vodi do tega, da bo umetna inteligenca videla človeštvo kot najbolj uničevalno vrsto na planetu.

O prvih avtomobilih so rekli, da rešujejo problem konjskih fig. Danes zasedajo toliko prostora, kot ga konjske fige niti v veliko letih ne bi napolnile. Cela gospodarstva so povezana s tem, da je avtomobilov dovolj. Zmerna telovadba, kot je kolesarjenje, je koristna za vsakogar. Pretiravanje pa škodi, zato naj bo ta dan zmeren, vesel in brez bolečin.