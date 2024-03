Princesine nespretne roke

Britanska kraljeva družina je v dveh dneh kar trikrat poskrbela, da je z ekranov svetovnih medijev utripalo opozorilo »breaking news«, udarna novica. V središču pozornosti je bila valižanska princesa Kate.

Potem ko je januarja prestala operacijo, ljudje namreč štejejo dneve, odkar so jo zadnjič videli v javnosti. Bilo je lani na božični dan, ko se je, kot veleva tradicija, z družino odpravila v cerkev v Sandringhamu. Potem dolgo nič, vmes uradno obvestilo, da dobro okreva in da bo svoje dolžnosti spet prevzela po veliki noči. Pred nekaj dnevi so paparaci za trenutek skozi vetrobransko steklo ujeli njen obraz v avtomobilu, ki ga je vozila njena mati. Vmes je minilo že 70 dni.

Tako je nedeljsko dopoldne sprva prineslo olajšanje za vse, ki spremljajo dogajanje v Kensingtonski palači. Mediji so povzeli fotografijo, ki jo je princesa objavila na instagramu. Princ William je v objektiv ujel nasmejano ženo v objemu njunih nasmejanih otrok, princese Charlotte ter princev Georgea in Louisa. Spodaj je pripisala: »Hvala za prijazne želje in stalno podporo v zadnjih dveh mesecih. Želim vam vesel materinski dan.«

A olajšanje je bilo kratkotrajno. Že čez nekaj ur so velike svetovne agencije Reuters, Associated Press, AP in Getty Images fotografijo umaknile, češ da se zdi, da je bila zmanipulirana. Ugotovili so namreč, da je na več mestih neustrezna, spremenjena, popravljena. Sumljivi so bili roke, zadrga, koleno … In še tretjič udarna novica: Kate se opravičuje, ker je nevešča računalniških orodij in je nekoliko nespretno popravila fotografijo. Naj ji bo oproščeno. Le kaj je nevešča materinska roka v primerjavi z retušo, ki je nekoč grobo in zelo očitno »popravljala« fotografije in z njih odstranjevala tiste, ki so se zamerili režimu. Danes nam umetna inteligenca nastavlja drugačne pasti. Papeža, ki dirka na motorju ali nosi bleščeče belo puhovko, Trumpa v družbi navdušenih temnopoltih volivcev … Retuširanje je bilo grobo, a tedaj so vedeli vsaj, kaj je res.