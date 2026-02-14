Po zraku kot pero spomina, ki poleti v nebo, priplavajo babičine besede: Na najbolj črnem nebu se visoko zgoraj svetlika zvezda, v najtemnejši noči žari plamen sveče. Nikdar ne obupaj. Vedno moraš poiskati najbližji vir življenja. Odstavek Elif Shafak v knjigi Po nebu tečejo reke malone ustavi neko februarsko sredo pred poldnevom.

Tudi moja najljubša Nona je vedno znala potolažiti z dolgim objemom in pravo besedo, včasih pa tudi s ta boljšo italijansko čokolado, ki jo je hranila v špajzi, ali pa s par kovanci »za sladoled«.

Kadar v šoli, pri matematiki, ni šlo najbolje, ko so tekle solze zaradi kakšnega mulca, ko je počila pnevmatika na avtomatiku, ko so bili pri tenisu zviti gležnji in je poleti v vročini bolelo srednje uho, ko smo žalostni odhajali domov z morja, ko so šle prijateljice raje malo po svoje …, je vedno dejala: »Ah, daj no mir. Zaradi tega se pa ja ne boš sekirala, ni vredno!«

Pred kratkim mi je Jure Franko, legendarni smučar, ki je leta 1984 kot komaj 21-letni fant na belinah Sarajeva presegel sanje – in Sloveniji ter Jugoslaviji podaril prvo olimpijsko odličje –, v intervjuju zaupal, da mu je najboljši nasvet v življenju dal oče. Ko so mu začeli izpadati lasje, mu je rekel: ne se sekirati!

Moj profesor zgodovine Bogdan Potočnik, na oblikovni šoli v osemdesetih, je vedno, ko je kdo imel kakšno stisko, na glas poudaril: »Ah, le kaj je to proti večnosti. Zaradi tega pa gotovo ne bomo obupali!«

Naj počiva tam visoko zgoraj na nebu, kjer tečejo reke in se svetlika tudi Nonina zvezda.

In ne nazadnje, kot je pred mnogimi februarji spodbudno dejala slovita italijanska fotografinja Letizia Battaglia: »Ko ne bom več mogla dalje, bom rekla srcu, naj vztraja.«