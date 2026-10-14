Prvo leto na svetu

V petek bom šla na prav posebno rojstnodnevno zabavo. Nanjo se pripravljam že dalj časa. Darilo že imam, zelo sem se potrudila zanj, in čeprav bi lahko zanj veljala starostna omejitev, sem se za darilo odločila z mislijo in v upanju, da ga bo slavljenec obdržal za vedno – tako kot jaz svoje barbike.

Lani okrog velike noči me je brat na videz mimogrede vprašal po načrtih, češ, se kaj vidimo? Nekaj mesecev pozneje so se sklepi moje »kozmične intuicije« pokazali za pravilne: z ženo sta že takrat nameravala sporočiti, da pričakujeta otroka. Pod mizo mi je potem še zarotniško, pod zaprisego o molčečnosti, razkril, da bo fantek: to je pomenil iztegnjen prst na roki, če bi bila punčka, bi mi pokazal stisnjeno pest.

Bil je še njen rojstni dan, ko sta z E. morala v porodnišnico. Osvežene informacije sem tisoče kilometrov stran nestrpno čakala sredi noči, na whatsappu, s kovidno vročino in od puščavskega peska izsušenim grlom. Sredi prelepe uzbekistanske Buhare me je nato ure po tem, ko mi je končno uspelo zaspati, doletela še lepša novica: naš Oton je tu, lep in zdrav! In za trenutek sem čudežno ozdravela.

Fantek je miren, družaben, zvedav in čebljav. Odlično se znajde v vsakršni družbi, dobro se razume tudi z živalmi in že do potankosti obvlada oponašanje domačega psa. Kadar »prepeva«, zadene najvišje note, kadar se nasmehne, razsvetli prostor, tudi če v njem že gori luč; kadar se drugi obirajo, jih potrpežljivo čaka. Preučuje vse, kar mu pride pod roke, »bere« celo Financial Times in Sobotno prilogo. Zadnjič ga je v knjigarni pritegnila slikanica o Londonu – kot bi vedel, da je tetka prav tam. Drug drugega se razveseliva na vsa usta, ker veva, da bo spet špas. E. za lanski rojstni dan ne bi mogla dobiti lepšega darila, jaz pa se sprašujem: če je že tetkina ljubezen tako velika, kolikšna je šele materinska!