Čakali smo in trepetali, malce v grozi, malce mazohistično, kdaj se bo zgodilo, da bo dizelsko gorivo preseglo ceno dveh evrov na liter. Ja, to je že stara novica, vmes je spet padel, ampak pri vsem skupaj je izstopalo vztrajno omenjanje psihološke meje. Ta sicer ni podobna klasičnim mejam, ko potrebuješ potni list ali pa ti carinik z roko seže v vedro riža in v njem odkrije walkman. Ne, to so meje lagodja vajenega sveta, ki nam blazinijo vsakdan in vlivajo pogum, da še naprej stopamo po nepojasnjenem svetu. Prva psihološka meja, ki se je spomnim, je bila, ko sem šel v osnovno šolo, brat pa je ostal v vrtcu. Med nama je zazijal generacijski prepad v vsej svoji veličini. A to je bil naravni red stvari, zato je bilo prav, da se je to zgodilo. Je pa potem naravni red stvari kmalu začel ...