Pustite nam lepe zgodbe

V času globalne negotovosti, pred- in povolilne histerije, strahu pred svetovno vojno, prepletajočih se kriz in drugih sestavin povprečne diagnoze anksioznosti je vsaka dobra zgodba dobrodošla kot dež v puščavi.

Za moj okus je novica tedna brez konkurence zgodba sedmerice psov, ki jih je neznani storilec ukradel lastnikom iz neke vasi v kitajski provinci Jilin. Skupina ugrabljenih je 16. marca med prevozom v klavnico nekako pobegnila iz premikajočega se kombija.

Pisana druščina nesojenih pasjih zrezkov, primerkov različnih pasem, se je po poročanju različnih medijev v dveh dneh peš vrnila domov. Ekipo je na 17 kilometrov dolgi poti vodil ponosen in rahlo rejen pripadnik pasme corgi, domači mu menda pravijo Debeli.

K viralnosti zgodbe je prispeval posnetek s podeželske ceste, ki kaže, kako trop hitrost gibanja v duhu humanitarnosti (ali kako se že reče pasjeljubju?) povsem podredi tempu poškodovanega nemškega ovčarja.

Težko rečemo, da zgodba, ki navdušuje s pregovorno zvestobo, pasjo zmožnostjo delovanja v kolektivu in smislom za orientacijo vrača upanje v človeka in človečnost. Pohlepen človek, ki je pse ukradel in jih je poskušal dostaviti klavcem, je zaslužen samo za slab začetek zgodbe z lepim koncem.

Ker živimo v svetu, ki ga uničuje pošteno in demokratično izvoljen najslabši primerek človeške vrste, se za ciničnega novinarja spodobi, da se najprej vpraša, kdo me vleče za nos in kaj bi mi rad prikril.

V neskončni plitvini spletnih nesmislov se je našlo zanikanje lepe pasje zgodbe. Nemška ovčarka naj ne bi bila poškodovana, ampak je začutila klic narave, ki pomaga pri reprodukciji pasje vrste, fantje so to zavohali in ji zvesto sledili, kot se za cucke spodobi.

Dodatno preverjanje je to zanikanje ovrglo in potrdilo avtentičnost prvotne zgodbe. In kaj, če ta zgodba ne bi bila resnična? Bi bila manj lepa? Bi bil človek kaj boljše bitje? Ne kvarite nam lepih zgodb.