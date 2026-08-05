Rada bi bila spet otrok

Še vedno pa otrokom zavidam, da znajo živeti v sedanjem trenutku. Vsaj tisti, ki se še niso ujeli v zanko neskončnega podrsavanja po zaslonih.
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Da bi le tudi odrasli drug k drugemu večkrat pristopili tako neobremenjeno kot tisti deček. In znali deliti – pa ne le kokic. FOTO: Shutterstock
Vsakič ko pomislim na otroštvo in na to, kako otroci gledajo na svet, večinoma z radovednostjo in naivnim optimizmom, pomislim na refren Siddhartinega komada: »Rad bi bil spet otrok, ono malo bitje, neboječe. Tista prva mladost, ki me prerodi in nazaj me vleče.« Čeprav vedno znova pravim, da se ne bi vrnila v nobena leta – razen če bi lahko obdržala izkušnje in pamet, ki jih imam danes –, si včasih domišljam, kako brezskrbno je otroštvo. Kako nekdo, ko si še povsem nebogljeno malo bitje, v celoti skrbi zate. Kako te nauči jesti, hoditi, govoriti. Kako ti ni treba skrbeti za inflacijo, kredite in službene obveznosti.
A obenem se zavem, da je to privilegij le nekaterih otrok. Mnogi so v resnici oropani otroštva. Nimajo hrane, ki bi jim napolnila lačna usta in prazne trebuščke. Najbolj nas ...
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