Rada je imela tulipane

V devetdesetih je bila v Ljubljani moja najljubša knjigarna Vale Novak na Wolfovi ulici. Med policami s knjigami in stojali s tujimi revijami, med katerimi ni manjkal mesečnik Wallpaper, rdečimi stoli Vitra Panton, otroškim bralnim kotičkom in predalnikom z voščilnicami ter mehkimi »tote« torbami sem se vsakič počutila, kot da sem vstopila v newyorško knjigarnico iz filma Čaka te pošta ali v znameniti londonski Hatchards na Piccadillyju. Ime založbe je sestavljala družina Novakovih: V-eronika, A-ndrej, L-uka, E-dvina, o katerih smo vedeli, da so svetovljani, ki so vrsto let živeli v Parizu in Rimu. Izdajali so avtorske priročnike, svetovne uspešnice, prevode izbranih romanov in še in še. Kako pogrešam tudi imenitne dogodke v knjigarni, za katere je bila zaslužna Valentina Novak. Pred ...