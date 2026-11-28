V 80-tih, ko sem hodila v sedmi razred osnovne šole, so si moji sošolci začeli puščati dolge lase in ustanovili skupino, ki so jo navdihovali hevimetalski ritmi Black Sabbath. Čeprav smo se jih kar malo bali, ko so kričali namesto peli, so bili, ko pogledam nazaj, prav izvirni. Nekateri so se kasneje celo resno podali v glasbene vode.

Jaz pa sem bila v tistem času v svojem, drugačnem »filmu« Abbe in Beatlov. Nato pa sta starša naju s sestro in sestrično za odlična spričevala peljala v London, kjer sem jih na Oxford streetu, v neki trgovini s supergami, prvič zaslišala. Pardon, zagledala na ekranu. Najbolj popularen britanski bend tistega časa: Duran Duran!

Z istoimenskim albumom se je začelo moje novoromantično obdobje s člani Simonom, Andyjem, Johnom, Rogerjem in Nickom. Pesmi Planet Earth, Girls on film, Is there something I should know so bile verjetno najbolj »znucane« na traku kasete v mojem rumenem Sonyjevem walkmanu.

Ko so fantje na vrhuncu svoje svetovne slave izdali album Rio in ga oplemenitili z nadatraktivnimi videospoti, ki so jih posneli na Šri Lanki, sem za vedno dobila najljubšo pesem. Save a prayer. Balada o melanholični, a optimistični zgodbi o bežnem nočnem srečanju s svarilom, naj se hrepenenje in upanje prihranijo za naslednje jutro, Take a chance like all dreamers, Don't say a prayer for me now, Save it till the morning after …Tvegaj, tako kot vsi sanjači; zdaj zame ne moli. Prihrani to za jutro potem.

Ko je odjeknila žalostna vest o smrti kitarista Andyja Taylorja, se je Save a Prayer vrnila. Otožno. Oblekla sem pulover z napisom Duran Duran, ki mi ga je naštrikala mama in si jo privila na glas. Pesem je za hip obstala. V spomin na najbolj prikupnega Duranovca z jamico v bradi. Hvala za tvoj show, Andy!

Rada sem bila »Duranie«. Še vedno tvegam kot vsi sanjači, in hranim molitev za jutro potem.