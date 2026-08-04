Kriv je rajzefiber

Odkar pomnim, imam težave z rajzefibrom. Saj vemo ... beseda izhaja iz nemščine (Reisefieber) in pomeni potovalno mrzlico – mešanico nemira pred odhodom na pot. A pri meni se ne kaže kot vznemirjenje pred potovanjem, temveč kot popolna blokada pri pakiranju. Moj rajzefiber izbruhne pri kovčku. Dneve odlašam s pakiranjem, nato pa zadnjo noč, pogosto kar sredi noči, vanj na hitro zmečem vse, kar mi pride pod roke. Rezultat je vedno enak: polovice stvari na dopustu ne potrebujem, tistega, kar res potrebujem, pa nimam. Zato sem letos ubrala novo strategijo. Pakirati začnem že nekaj dni pred odhodom. Vsaj v mislih. Po stanovanju prestavljam kovček, razmišljam, kaj bom vzela s sabo, sestavljam sezname in si dopovedujem, da bo tokrat drugače. Potem pa spet odlašam. Na koncu se spremeni le to, da ...