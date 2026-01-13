Bila sem v Zagrebu, ko nas je presenetila obilna snežna pošiljka. Prvi dan je bil posvečen estetiki – vse je bilo čudovito. Drugi dan je opozarjal na vprašanja podnebnega segrevanja, tretji pa je že bil popolnoma politično vprašanje: kje so snežni plugi? Noč je mesto spremenila v velikansko drsališče. Izhod iz hiše – poledenel. Pločniki – poledeneli. Poti v parkih – prekrite s plastjo gladkega ledu. Ker mestna oblast nima dovolj soli, se je moja četrt spremenila v nekaj, kar še najbolj spominja na slabo šalo: od časa do časa opazujem, kako kateri od mojih sosedov stoji sredi poledenele ulice in premika noge kot pokvarjena otroška igračka. Jaz moram hoditi hitro, ker me vleče pes, ki je nestrpen in zvedav. Zdi se mi, da se vsi ukvarjamo z vprašanjem, kako je mogoče, da lahko civilizacijo do kolapsa pripelje eno samo obilnejše sneženje.

Ob vsakem koraku moram poskrbeti za ravnovesje. Vsakič, ko grem iz hiše, se zavem, da je v življenju nasploh najpomembnejše ravnovesje. In vsakič, ko ujamem ravnovesje, dojamem, da gre za vprašanje osredotočenosti. Vsakič, ko se popolnoma osredotočim, pa se zavem, v kolikšni meri je to stvar načrta. V teh dneh je treba načrtovati vsako potezo. Ko se zakoraka z levo nogo, je treba vedeti, kam položiti desno, dobro pa je imeti v pripravljenosti tudi roke.

In tako že četrti dan bolj plešem, kot hodim. Ko pridem domov, čutim, kako se je v moji glavi marsikaj spravilo v ravnovesje. Diham bolj enakomerno, razmišljam bolj tehtno, poleg tega pa sem se spravila v ravnovesje tudi glede vprašanja leve in desne politične usmeritve. In čeprav nimam rada zime in mraza, sem ji po svoje hvaležna za to epizodo ledene dobe, kajti samo na spolzki cesti se teža telesa in lahkotnost gibanja prepleteta v dragoceno modrost hoje po ledu. Nenadoma je vrnitev v hišo trenutek, v katerem pomisliš, da si postal boljši človek. Pomembno je že to, da sem ostala cela in da se nisem polomila. Ravnovesje v glavi, srcu in čustvih. Peti dan ledene dobe sem pomislila, da imam zdaj skorajda rada zimo.