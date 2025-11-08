Razprodaja v Louvru

Že najmanj pet prijateljev mi je v zadnjih dneh poslalo viralni posnetek gospe, ki novinarjem dopoveduje, da se ne da delati, ker je november. Lahko jo razumem, res je to eden od najbolj zamorjenih mesecev v letu; vsakič, ko se sredi dneva nad nas spušča mrak, me stisne pri srcu. Še dobro, da bo Liffe in da bo novembru sledil veseli december, ampak potem bo spet dva meseca tuga – no, bo pa vsaj z vsakim dnem dalj časa svetlo.

Verjamem, da je v vsem in vsakomur mogoče in treba najti nekaj pozitivnega in da moramo ob tem, da smo skrbni, pozorni in ustrežljivi do drugih, obvezno kdaj pocrkljati tudi sebe. Zato bo moj december poleg daril, ki jih bom dobila od drugih, dodatno vesel še zaradi tistih, ki si jih bom podarila sama. Audrey Hepburn naj bi izjavila, da je Pariz vedno dobra ideja, zato bo to moje darilo sebi tudi letos, kot že lani in leto poprej.

Prijatelj me je zadnjič okrcal, da si določene kraje kar prisvajam; da, posipam se s pepelom, Pariz je bil prvi takšen. Ljubosumno sem ga čuvala zase in ga uživala le s tistimi, ki so bili itak že tam ali so me hoteli tam obiskati, komaj in stežka sem privolila v to, da sem iz svojega resničnega sveta tja odpotovala še s kom. Zdaj je popolnoma drugače; interesentov mi ne manjka in z veseljem bi vse muhe ubila na en mah tako, da bi nam organizirala eno veliko skupinsko potovanje. Čisti mainstream.

Tudi ko me je nekoč tam obiskala prijateljica, ki še nikoli ni videla Pariza, sva na polno masakrirali te metaforične muhe. V manj kot oseminštiridesetih urah sem ji pokazala tako rekoč vse. Tudi ta, s katero bom zdaj odpotovala tja, še ni videla Pariza. Želi si le dobro jesti in piti ter se sprehoditi po Louvru. Tam bi si lahko našli kakšne fine uhane ali naglavni okrasek. Ne le zato, ker bo čas obdarovanja, ampak tudi razprodaj.