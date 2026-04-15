Resnice nočemo

In potem isto na avtobusnih postajah, v čakalnicah pri zdravnikih in bankah, med službenim kosilom, verjetno tudi v zakonskih posteljah pred spanjem. Saj vem, da so pisanja o odvisnosti nad zasloni že vsaj desetletje iz mode, brezzvezna, preživeta, poražena. Tovrstni prizori so pač del vsakdana, če hočem ali ne.

Tako kot so del vsakdana družabna omrežja in po novem njihova pajdašica umetna inteligenca. Vse našteto dirigirajo algoritmi, potuhnjeno ustvarjeni, da nas zasvojijo, zavedejo in spravijo v odvisnost.

Sam družabnih omrežij ne uporabljam in zato verjetno prej opazim, kaj se dogaja z omreženimi, kako se oklepajo svojih telefonov, si čez dan odmerjajo mikrovznemirjenja in se prepuščajo migljanju všečkov, kot da gre za nekaj resničnega. Beg v virtualno okolje je seveda že končan, težko bomo večino prepričali, da se vrne v stvarnost. Realnost je pač postala sitnarija, napor, ki ga je treba prenašati.

Blazinimo jo s preslikavanjem virtualnega sveta, kjer se moč ne meri toliko v znanju in kreativnosti, temveč so spoštovani predvsem uspešno zavajanje, ekscesnost in osladnost. Če danes nekoga ujameš na laži, potem trdi, da ni lagal, ampak te je pretental. Lažnivci ne nosijo več moralnih posledic, laganje je vrlina, zavržno je odločnost, prevara pa stremljenje k cilju.

A ker gredo v življenju stvari po amplitudi vztrajno gor in dol, je videti, da se med nekaterimi mladimi poraja odpor do digitalnega. Skupina sinovih sošolcev se redno dobiva ob družabni igri s figuricami in zgodbo, ki jo sami pišejo. Ne potrebujejo elektrike, brezžične povezave in posrednikov.

V namišljenem svetu se še bolje spoznavajo, vadijo odraslost in povsem pozabijo na čas. Ustavijo se le, da dajo pico v štedilnik in napolnijo posodo s čipsom.