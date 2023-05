Revni vrt, poln zakladov

Pomlad v polnem cvetu. Sonce izza Križne gore je prebujajoče se bukve na strmini, posuti s skalami, pod katero v črne globine vijugajo rovi Križne jame in po sigastih jezercih švigajo jamski rakci, opljuskalo z zlatim sijem. Je kje slikar, ki bi zmešal takšne barve, kot so med mladimi listi srebrnih bukev, ki se še izvijajo iz popkov, skoznje pa sili sonce?

Po Krasu in pod pobočji Čavna cveti šipek z rdečkasto vijoličastimi listi, veter se s čebelami lovi po drobnem travniškem cvetju in tu in tam razkrije skupino stasitih potonik, ki bi si s svojimi žareče rožnatimi cvetovi, sredi katerih so veliki zlati otoki prašnikov, zaslužile častno mesto v rajskem vrtu.

Bil je prav takšen maj, poln barv in dišeče rose, iskrivih pogledov in nagajivih pričakovanj. Na telefon za pomoč v sili je ponavadi klicala po polnoči. V cvetu mladosti. Imela je jasen, prijeten glas, govorila je kot bistra mlada ženska. Toda ob kakšni čisto navadni besedi je otrpnila. Njena zgodba je pošastna. Pošasti sta bila dedek in nato oče. Pomlad ji je vzbujala grozo. Spomladi je po ulicah polno ljudi. Kaj pa parki? Sprehodi? Narava ... Po dolgi tišini, ko se je že zdelo, da bo poniknila v svojo večno noč, je vprašala: »A v botaničnem vrtu cvetijo potonike?«

Leto za letom cvetijo potonike in perunike in šmarnice in tisoče drugih cvetlic. Leto za letom je ljubljanski botanični vrt razstavišče najlepših umetnin narave in azil ranjenih duš. In mikavno sprehajališče za vse druge. Družinski zdravniki bi ga morali predpisovati na recept. In vendar se ljudje še vedno do smrti zastrupijo, ko čemaž zamenjajo z jesenskim podleskom. O tem je direktor botaničnega vrta dr. Jože Bavcon nekoč napisal: »Ja, res je tragično. Že Linné je v letih okrog 1750 zapisal, da se iz knjig rastlin ne da naučiti, da je treba iti v naravo in rastline videti.«

In vendar se Jože Bavcon, znanstvenik in praktik, učitelj in vrtnar, pisec neštetih strokovnih in poljudnih publikacij o rastlinah, ki žanje mednarodno občudovanje in priznanje, neutrudni promotor varovanja narave leto za letom doma bori za golo preživetje vrta. To je prava trajnica. Danica Petrovič