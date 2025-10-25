Ruski troli, sluge EU

Da tudi besede ubijajo, so doslej najbrž spoznali celo največji skeptiki. Marsikdo boleče in tragično. Kako besede poganjajo ruski vojni stroj, sta pred dvema dnevoma v Ljubljani pojasnila ukrajinski strokovnjak za dezinformacije in ukrajinski borec, ki je dve leti pol preživel v ruskem ujetništvu.

Zajet ob padcu Mariupola je bil v zaporu v Rusiji ničkolikokrat tepen, mučili so ga z elektriko, grizli so ga psi, nenehno je poslušal ruski radio, a ni kazal sovraštva do Rusov. Kot je dejal, je v zaporu spoznal Ruse, ki so strastno zagovarjali agresivno politiko Kremlja, in se prepričal, da so največje žrtve moskovske propagande Rusi sami.

Zakaj je vse to za nas pomembno? Vsi prijemi iz informacijske vojne, ki se danes uporabljajo za vojne namene, so v Evropi že bili in morda še bodo uporabljeni v volilni kampanji tudi na naših tleh, so se strinjali strokovnjaki na razpravi o propagandi. Kako v množici informacij in vsesplošnem hrupu na družbenih omrežjih prepoznati tako imenovane ruske trole, torej posameznike, ki vede ali nevede širijo rusko propagando, sta poskušala na podlagi bogatih izkušenj prikazati govorca.

Skrbi jih za tradicionalne vrednote, kot pravi mačo moški obupano iščejo nekoga, ki jih bo rešil pred geji, medijem ne zaupajo za nič na svetu, v Ukrajincih vidijo ukronacije, ki jih financira moralno bankrotirana EU, ki je tik pred propadom, kot trdi Moskva in ji rečejo kar gayropa.

Včeraj, ko sem objavil članek o tem, se mi je oglasil W: »MORON !!!! vsak clanek ki ga napises po diktatu je pece of shit, odjebi pisuncek in zelim ti en teden zapora v ukronazi zaporu. tam cvetijo rozice«. Za njim pa še vpx4v9k: »Mihajloviću, tole propagando, ki je sicer financirana od EU, si izvajaj kar v Bosni ali pa v Srbiji.«

Neskončno se zahvaljujem anonimnežema, da sta v praksi potrdila vse, kar že vemo o ruskih trolih, in tako dala prav moralno izprijeni EU.