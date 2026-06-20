S kladivom po budilki

Eno je dopust, ko ni skrbi; kadar so otroci prosti, jaz pa v službi, pa je treba ob vsem ostalem skrbeti še, da so siti, da se, medtem ko me ni doma, ne pobijejo in da ne zažgejo hiše – ne nujno v tem vrstnem redu.

Velik plus počitnic pa je, da mi dobra dva meseca ne bo treba zbujati devetletnika, ki zjutraj še najbolj spominja na mumijo – zavit je v odejo in nepremičen, ne odziva se ne na nežno prigovarjanje ne na grožnje.

S hčerko ni bilo nikoli težav, iz postelje se izstreli kot puščica, večer prej si vedno pripravi oblačila, pozajtrkuje in oddrvi skozi vrata. Naš najmlajši družinski član je druga pesem. Njegova delovna morala je zjutraj na psu, iz postelje ga je treba zvleči za noge in pokonci ga postavi šele obet, da bo lahko pred odhodom v šolo nekaj minut igral igrice.

Kosmiče zoba neverjetno počasi, ob umivanju zob se vedno glasno pritožuje, v vročih mesecih pa je pekel dobil še deveti krog – mazanje s kremo za sončenje, čemur se krčevito upira. Nekatere mame hodijo v fitnes, meni povsem zadostuje, da sina vsako jutro spravim do šole.

Vedno lovimo zadnje minute in najbrž me samo vzorna prvorojenka rešuje, da mi njegova razredničarka na vrat še ni nakopala CSD. Resnici na ljubo je sin po meni. Žrtveno jagnje, ki me mora buditi, me je že nekajkrat vzgojno pustilo doma.

Petindvajsetega junija se v našem gospodinjstvu zgodi sprememba, zanesljiva kot zimski sneg na Kredarici. Prvi dan, ko bi lahko spala, se naš škratek prebudi ob šestih, uro preden bi se sicer zbudil za šolo. »Kaj bomo danes počeli?« vpraša poln energije in pričakovanja. Poskušam ga prepričati, naj vendar še malo zaspi, pa mi resno odvrne: »Mami, ne morem, ničesar nočem zamuditi!«

Dragi starši, čez štiri dni se začnejo počitnice. Naspite se in srečno!