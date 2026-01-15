Sam si utrgaj šibo

Takšni dnevi so, da me spomin rad ponese v otroštvo. V tisto obdobje, ko še nismo bili tako civilizirani in ukrojeni v skladu z osnovnimi pričakovanji okolja, kot smo danes. Takrat smo mulci težko naredili kak korak, ne da bi bili v prekršku.

Večji del moje generacije, torej rojenih v zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja, smo od staršev tisti cinični »bravo!« slišali le, kadar smo kaj izgubili, polili, razbili, polomili, koga pretepli ali pa je kdo pretepel nas. Morda je tudi zato bilo še nekoliko težje najti pot v smer, ki ne vodi v prekršek in k novi cinični pohvali staršev.

Ta »bravo« se je pri nas doma končal z dolgim o in mu je pogosto sledil povsem umirjen in jasen napotek, naj si sam utrgam šibo, ki bo najprimernejša za pomoč pri iskanju poti do statusa spodobnega in za silo civiliziranega člana družbe.

Zelo dobro se spomnim viharja misli, ki so se mi podile po glavi, da moram najti vejo ravno pravšnjih dimenzij in mehanskih lastnosti, torej prožnosti, da ne bom dobil še popravnega izpita. Zato sem bil osredotočen predvsem na iskanje šibe, ki se bo zdela najprimernejša mami, in ne tiste, ki bi utegnila najbolj ustrezati težnji po čim manj boleči zadnjici.

Danes, ko na vse skupaj gledam s primerne časovne razdalje in imam tudi že skoraj odrasle otroke, se spomnim maminega resnobnega pogleda in vse skupaj se mi zdi neskončno smešno. Zlahka si predstavljam, kako zelo se je morala truditi, da je obdržala resen izraz na obrazu in ni bruhnila v smeh ob mojem cagavem izbiranju najustreznejšega orodja za prevzgojo.

Ker se bolečine na zadnji plati, ki naj bi sledila fizičnemu kaznovanju, sploh ne spomnim, vihar misli ob izbiranju šibe zase pa se mi je zapekel v spomin, si predstavljam, da je bilo bolj boleče pričakovanje kazni kot kazen sama. Tako je verjetno tudi bolj boleče pričakovanje smrti kot smrt sama.