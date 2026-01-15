  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Dobro jutro

    Sam si utrgaj šibo

    Seveda je fizično kaznovanje otrok obsojanja vredno, a obstajamo ljudje, ki smo kot otroci doživeli te sporne prakse in celo preživeli.
    Vrhunski športniki na trnovi poti do popolnosti velikokrat padejo, ob zmagi pa prestana bolečina dobi smisel. Prav tako otrok na poti do spodobnega občana težko doseže cilj, če mu ponujamo zgolj korenčke in nič palic.  Foto Andrew Boyers Action Images Via Reuters
    Galerija
    Vrhunski športniki na trnovi poti do popolnosti velikokrat padejo, ob zmagi pa prestana bolečina dobi smisel. Prav tako otrok na poti do spodobnega občana težko doseže cilj, če mu ponujamo zgolj korenčke in nič palic.  Foto Andrew Boyers Action Images Via Reuters
    Novica Mihajlović
    15. 1. 2026 | 05:00
    2:26
    A+A-

    Takšni dnevi so, da me spomin rad ponese v otroštvo. V tisto obdobje, ko še nismo bili tako civilizirani in ukrojeni v skladu z osnovnimi pričakovanji okolja, kot smo danes. Takrat smo mulci težko naredili kak korak, ne da bi bili v prekršku.

    Večji del moje generacije, torej rojenih v zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja, smo od staršev tisti cinični »bravo!« slišali le, kadar smo kaj izgubili, polili, razbili, polomili, koga pretepli ali pa je kdo pretepel nas. Morda je tudi zato bilo še nekoliko težje najti pot v smer, ki ne vodi v prekršek in k novi cinični pohvali staršev.

    Ta »bravo« se je pri nas doma končal z dolgim o in mu je pogosto sledil povsem umirjen in jasen napotek, naj si sam utrgam šibo, ki bo najprimernejša za pomoč pri iskanju poti do statusa spodobnega in za silo civiliziranega člana družbe.

    Zelo dobro se spomnim viharja misli, ki so se mi podile po glavi, da moram najti vejo ravno pravšnjih dimenzij in mehanskih lastnosti, torej prožnosti, da ne bom dobil še popravnega izpita. Zato sem bil osredotočen predvsem na iskanje šibe, ki se bo zdela najprimernejša mami, in ne tiste, ki bi utegnila najbolj ustrezati težnji po čim manj boleči zadnjici.

    Danes, ko na vse skupaj gledam s primerne časovne razdalje in imam tudi že skoraj odrasle otroke, se spomnim maminega resnobnega pogleda in vse skupaj se mi zdi neskončno smešno. Zlahka si predstavljam, kako zelo se je morala truditi, da je obdržala resen izraz na obrazu in ni bruhnila v smeh ob mojem cagavem izbiranju najustreznejšega orodja za prevzgojo.

    Ker se bolečine na zadnji plati, ki naj bi sledila fizičnemu kaznovanju, sploh ne spomnim, vihar misli ob izbiranju šibe zase pa se mi je zapekel v spomin, si predstavljam, da je bilo bolj boleče pričakovanje kazni kot kazen sama. Tako je verjetno tudi bolj boleče pričakovanje smrti kot smrt sama.

    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    LeBronov agent predlagal zanimivo menjavo in razburil Los Angeles

    Košarkarji Los Angeles Lakers so z eno najboljših predstav sezone s 141:116 premagali Atlanto. V ospredju pa so znova govorice o menjavi, kriv je Jamesov agent.
    Nejc Grilc 14. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Delova osebnost leta
    Slavnostna razglasitev

    Delova osebnost leta 2025 je Nika Kovač

    Pobuda My Voice, My Choice je povezala ljudi v skupnost na globalni ravni. Je prva evropska državljanska pobuda, ki jo je podprl evropski parlament.
    14. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Zlom britanske naftne in plinske industrije

    Laburistična politika je zmedena. A trditve kritikov o novem razcvetu naftnih polj v Severnem morju so iluzorne.
    The Economist 14. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Dobro jutrospominivzgoja otrok

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta

    Nika Kovač: Nikoli mi ni žal, da sem iskrena, samo tako lahko preživim

    Nika Kovač je direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorka kampanje Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice). In Delova osebnost leta 2025.
    Anja Intihar 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Štart spektakla

    Bodo Danci dokončali zbirko? Bodo Slovenci med »temnimi konji«?

    Danes začetek 17. eura v rokometu s štirimi tekmami. Danska z dvema asoma velik favorit. Janc in Kodrin: Negativi prepovedan vstop! Obetajo se presenečenja.
    Peter Zalokar 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Velike ambicije zasebne vesoljske industrije na Kitajskem

    Kitajska podjetja tekmujejo s Spacexom Elona Muska.
    The Economist 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Zaton nekega zahodnega kulta

    Kakšen smisel ima nositi razcapane kavbojke ali dolge lase v slogu Kurta Cobaina, če se nihče ne bo obregnil ob tebe?
    Aljoša Kravanja 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    O koristnosti letnih poročil podjetij

    Na žalost še ni zavedanja, da bomo birokratske postopke lahko zmanjšali samo z odpravo določenih zakonov in predpisov, popravljanje vsekakor ni učinkovit ukrep.
    15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Velike ambicije zasebne vesoljske industrije na Kitajskem

    Kitajska podjetja tekmujejo s Spacexom Elona Muska.
    The Economist 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Zaton nekega zahodnega kulta

    Kakšen smisel ima nositi razcapane kavbojke ali dolge lase v slogu Kurta Cobaina, če se nihče ne bo obregnil ob tebe?
    Aljoša Kravanja 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    O koristnosti letnih poročil podjetij

    Na žalost še ni zavedanja, da bomo birokratske postopke lahko zmanjšali samo z odpravo določenih zakonov in predpisov, popravljanje vsekakor ni učinkovit ukrep.
    15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo