Samo da so počitnice

Bolj ko se bliža dopust, teže se spravimo v službo ali šolo. Včasih je človek že tako potreben oddiha, da mu je vseeno, ali sploh kam gre, in če že kam gre, mu je vseeno, kje bo bival. Če ne verjamete, potem verjetno še niste bili tako utrujeni. Razen če sodite med tiste, ki uživajo v načrtovanju. Tako kot obstajajo ljudje, ki radi pakirajo, obstajajo tudi tisti, ki radi načrtujejo. Ne enih ne drugih ni v naši družini.

Naša izbira je hitra, ker nihče nima volje pregledati nebroj spletnih strani in vsega preveriti. Ena od postavk, ki jo upoštevamo poleg cene, je oddaljenost od morja, reke, jezera … In če nimaš volje preveriti, kaj to v praksi pomeni, se ti zgodi, da imaš sicer 100 metrov do plaže, ki so v naravi 100 metrov najbolj strmih stopnic v življenju. Kar je super, če si fit dvajsetletnik, malo manj super pa, če si mlada, vnovič noseča mamica …

Pred nekaj leti sva z možem šla na izlet v neznano. Odločila sva se, da kamor bo šel prvi vlak, tja greva. In sva pristala v Mariboru, naslednji dan pa sva pot nadaljevala na Ptuj. Nisva vedela, kje bova prespala, pa je bilo v obeh mestih čudovito. Je namestitev res ključna, če je cilj oddih? Pred kratkim smo obiskali prijatelje v Italiji. Na hitro je bilo treba rezervirati sobo, ki je bila res samo soba. Postelja in kopalnica, ob hiši pa pokopališče in krematorij … Sploh ju nismo zaznali. Družba je bila odlična, mesto in hrana tudi. To je vse, kar človek potrebuje za kratek odklop.

Medtem ko mnogi še načrtujejo dopust in iščejo namestitve, pa veliko družin čaka še eno načrtovanje – kam bo oktobra šel njihov novopečeni študent. Prav na našo bodočo študentko sem pomislila, ko sem pri sobi v Italiji zagledala krematorij. Glede na to, kam vse stlačijo študente, je bila naša soba s poslednje poti nebeška.

Naša bodoča študentka si je sobo že poiskala in bila pri tem precej bolj temeljita, kot smo pri iskanju dopustniške namestitve. Tam bo vendarle treba študirati, na dopustu pa je pomembno le, da so končno počitnice.