  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Dobro jutro

    Samo da so počitnice

    Medtem ko mnogi še načrtujejo dopust in iščejo namestitve, pa veliko družin čaka še eno načrtovanje – kam bo oktobra šel njihov novopečeni študent.
    Včasih je človek že tako potreben oddiha, da mu je vseeno, ali sploh kam gre, in če že kam gre, mu je vseeno, kje bo bival. FOTO: dokumentacija Dela
    Galerija
    Včasih je človek že tako potreben oddiha, da mu je vseeno, ali sploh kam gre, in če že kam gre, mu je vseeno, kje bo bival. FOTO: dokumentacija Dela
    Špela Kuralt
    13. 7. 2026 | 05:00
    2:53
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Bolj ko se bliža dopust, teže se spravimo v službo ali šolo. Včasih je človek že tako potreben oddiha, da mu je vseeno, ali sploh kam gre, in če že kam gre, mu je vseeno, kje bo bival. Če ne verjamete, potem verjetno še niste bili tako utrujeni. Razen če sodite med tiste, ki uživajo v načrtovanju. Tako kot obstajajo ljudje, ki radi pakirajo, obstajajo tudi tisti, ki radi načrtujejo. Ne enih ne drugih ni v naši družini.

    image_alt
    Pa lepe počitnice

    Naša izbira je hitra, ker nihče nima volje pregledati nebroj spletnih strani in vsega preveriti. Ena od postavk, ki jo upoštevamo poleg cene, je oddaljenost od morja, reke, jezera … In če nimaš volje preveriti, kaj to v praksi pomeni, se ti zgodi, da imaš sicer 100 metrov do plaže, ki so v naravi 100 metrov najbolj strmih stopnic v življenju. Kar je super, če si fit dvajsetletnik, malo manj super pa, če si mlada, vnovič noseča mamica …

    Pred nekaj leti sva z možem šla na izlet v neznano. Odločila sva se, da kamor bo šel prvi vlak, tja greva. In sva pristala v Mariboru, naslednji dan pa sva pot nadaljevala na Ptuj. Nisva vedela, kje bova prespala, pa je bilo v obeh mestih čudovito. Je namestitev res ključna, če je cilj oddih? Pred kratkim smo obiskali prijatelje v Italiji. Na hitro je bilo treba rezervirati sobo, ki je bila res samo soba. Postelja in kopalnica, ob hiši pa pokopališče in krematorij … Sploh ju nismo zaznali. Družba je bila odlična, mesto in hrana tudi. To je vse, kar človek potrebuje za kratek odklop.

    image_alt
    Piskrček pričakovanj

    Medtem ko mnogi še načrtujejo dopust in iščejo namestitve, pa veliko družin čaka še eno načrtovanje – kam bo oktobra šel njihov novopečeni študent. Prav na našo bodočo študentko sem pomislila, ko sem pri sobi v Italiji zagledala krematorij. Glede na to, kam vse stlačijo študente, je bila naša soba s poslednje poti nebeška.

    Naša bodoča študentka si je sobo že poiskala in bila pri tem precej bolj temeljita, kot smo pri iskanju dopustniške namestitve. Tam bo vendarle treba študirati, na dopustu pa je pomembno le, da so končno počitnice.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

    Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

    Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

    Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
    8. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

    Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
    Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

    Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
    Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

    Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    dopustturizempotovanjaDobro jutro

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Kasparov in Ibrahimović zbodla Fifo in Angleža

    Po četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva med Anglijo in Norveško se še naprej govori o nenavadnem trenutku, ki se je zgodil pred izenačujočim golom Angležev.
    13. 7. 2026 | 05:15
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Polprevodniki

    Kitajska polprevodniška industrija se trudi dohiteti Zahod

    Čipe je očitno veliko lažje načrtovati kot pa izdelati.
    The Economist 13. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Grožnja iz Azije

    Dvojni kitajski udarec nemškim avtomobilskim velikanom

    Kitajski trg je zasičen, zato se je močno povečal izvoz vozil, tudi v Evropo.
    Karel Lipnik 13. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prestrukturiranje

    Obrambna industrija ne bo rešila avtomobilskih podjetij

    Proizvajalci vidijo priložnosti za zapolnitev zmogljivosti tudi v povišanju obrambnih izdatkov
    Nejc Gole 13. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Slovensko gospodarstvo

    Bruto domači prepiri

    V času velikega podatkovja in vedno zmogljivejših oblik umetne inteligence res ni več potrebe, da nas vodijo statistične metodologije dvajsetega stoletja.
    Jure Stojan 13. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Grožnja iz Azije

    Dvojni kitajski udarec nemškim avtomobilskim velikanom

    Kitajski trg je zasičen, zato se je močno povečal izvoz vozil, tudi v Evropo.
    Karel Lipnik 13. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prestrukturiranje

    Obrambna industrija ne bo rešila avtomobilskih podjetij

    Proizvajalci vidijo priložnosti za zapolnitev zmogljivosti tudi v povišanju obrambnih izdatkov
    Nejc Gole 13. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Slovensko gospodarstvo

    Bruto domači prepiri

    V času velikega podatkovja in vedno zmogljivejših oblik umetne inteligence res ni več potrebe, da nas vodijo statistične metodologije dvajsetega stoletja.
    Jure Stojan 13. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

    Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
    8. 7. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

    Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
    9. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo