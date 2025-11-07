Pred dnevi sem po televiziji gledala, kako se je 21-letni Črnogorec okoli tretje ure popoldne odpravil z vrha zagrebškega Sljemena z namenom, da bi pred mrakom prispel do Medvedgrada. Ko planinskih markacij ni bilo več nikjer in je spoznal, da se je izgubil, je poiskal pomoč. Pri kom? Pri umetni inteligenci, seveda.

»Sledi potoku in ta te bo pripeljal do civilizacije,« mu je svetoval chatgpt – in mladenič je tako tudi storil. A je zablodil le še globlje v gozd. Hodil je še nekaj ur, dokler ni spoznal, da je sredi ničesar in da v popolni temi ne bo prav kmalu prišel nikamor. Takrat je poklical številko 112. Dežurni reševalci so takoj določili njegovo lokacijo, vzeli s sabo psa Groota in čez kakšno uro prišli do izgubljenega mladeniča ter ga prepeljali v središče Zagreba. Reševalci so ugotovili, da se ljudje vse bolj zanašajo na umetno inteligenco, a tudi poudarili skrb vzbujajoče dejstvo, da chatgpt ni niti pomislil, da bi pohodniku svetoval, naj pokliče številko 112.

Ta zgodba se mi ni zdela smešna, prav zato, ker od svojih mladih in starih prijateljev ter sorodnikov poslušam, kaj vse sprašujejo umetno inteligenco. »Vprašala sem, kam je zdaj najbolje vložiti prihranke,« mi je nedavno rekla sestrična. »Umetna inteligenca mi je rekla, da je za visok krvni tlak najbolje popiti ...« mi je zatrjevala soseda. »Umetna inteligenca pravi, da je za božič najzanimiveje odpotovati v ...« me je prepričeval znanec. »Poglej, kaj mi je umetna inteligenca odgovorila, ko sem vprašal 'kdo je Zorana Baković',« se je smejal moj sin, ko mi je bral, kaj vse chatbot »ve« o meni. Ni mi bilo čisto jasno, zakaj moja sestrična ni za nasvet vprašala finančnega strokovnjaka, zakaj soseda ni poklicala zdravnika in zakaj je moj sin sploh klepetal z umetno inteligenco o svoji mami.

Sirota UI, kaj vse jo sprašujemo! Ali pa se morda zabava? Mogoče je človeka iz čiste navihanosti poslala še globlje v gozd – samo zato, da bi videla, kdaj se mu bo končno posvetilo, da naj pokliče ljudi, ki poznajo pot iz teme.