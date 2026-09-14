Pred časom sem sklenila, da se bom priučila šivanja. Rada bi tudi znala mizariti, rada znala ustvarjati iz gline in morebiti kaj zašvasati, a nekje je treba začeti in začela sem pri sukancu. Izkazalo se je, da je že njegovo napeljevanje skozi šivalni stroj, ki mi ga je prijazno posodila mama, bolj zagonetno, kot se zdi. To bi morala imeti vsaj do neke mere ponotranjeno, sem si mislila, kajti moja babica je službovala v Svilanitovi tovarni, doma pa prav tako kar naprej šivala, in moji spomini so posejani z naprstniki in bucikami in vrečkami raznobarvnih gumbov vseh velikosti in oblik.

Toda bilo je, skratka, bolj zagonetno, kot se zdi. In ko sem tako natikala in vlekla sukanec in ga nato spet neuspešno natikala in vlekla, sem se spomnila besed pisateljice Clarice Lispector, v Ukrajini rojene brazilske literarne zvezde, ki je kljub izjemnemu uspehu – danes je njen obraz na denarju, njene knjige pa na policah povsod po svetu – do konca svojega pisateljskega življenja vztrajala, da je amaterka. »Clarice, kdaj ste se pravzaprav odločili za pisateljsko kariero?« jo v danes znamenitem – in avtoričinem zadnjem – televizijskem intervjuju povpraša brazilski novinar Júlio Lerner. »Nikoli,« odgovori pisateljica. Kako nikoli? »Nisem profesionalka. Pišem samo, kadar hočem. Sem amaterka in vztrajam pri tem, da to tudi ostanem.« Toda čemu? »Da ohranim svojo svobodo.«

Beseda amater izhaja iz francoske amateur, ta pa iz latinske amator, tisti, ki ljubi. Amater torej ni človek, ki nečesa ne zna ali pa to počne slabo, pač pa človek, ki deluje iz ljubezni do izbranega, iz želje, da se nečemu približa ne spričo dobička ali druge koristi, pač pa spričo stvari same. Clarice Lispector je pisala zaradi pisanja samega – in ko tako sedim pred šivalnim strojem, pomislim, da se moram naučiti šivati zaradi šivanja samega. Ne, ker bi rada sešila prt in brisačo in predpasnik za moža, pač pa da bom lahko opazovala, kako sukanec drsi skozi šivalno iglo, in da mi bo to dovolj.