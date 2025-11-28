Škatle srebra in zlata

»So ti povedali, kako je bilo, ko so otok zajeli SS-ovci?« je rekel natakar, ko je pred menoj odložil skodelico čaja. Sedela sem v baru starega hotela, zgrajenega v 17. stoletju, ki je sprva deloval kot gostišče, zatem tudi sodišče in pošta. Zunaj je pihalo, veter je s sipin zanašal pesek, Vatsko morje je bilo sivo. »Kdaj, med vojno?« sem odvrnila. »Ne, po njej,« je rekel on.

Povedal mi je o hiši, ki je stala na pol poti med hotelom in obalo, nekdanjo kmetijo, kamor je nekega aprila vdrlo na desetine uniformirancev. Sam jih je videl le od daleč, videl, kako so postopali po otoku, in bil je še premajhen, da bi razumel, da jih je, pa četudi po pomoti, oplazila zgodovina. Bežali so s celine in hoteli nazaj domov, nekaj čez sto jih je bilo, je rekel, a čolni so jih nesli do otoka, že tako poseljenega s skoraj osemsto vojaki. »Rekli so mi, da je njih več, kakor je nas, in da naj se lepo obnašam, če srečam kakega na poti. Večina je bivala po samotnih hišah in kmetijah.«

Družine so, je nadaljeval, izselili v vas in jim dodelili hiše, toda nekateri so se vračali, skrivoma, iz dneva v dan, da bi molzli svoje krave. Te so jih na koncu izdale. »Ljudje so med molžo včasih zaslišali imena, ko so jih klicali na apel, in jih predali županu, ki jih je predal bogve komu. Ko so izvedeli, da bodo na otok vkorakale zavezniške sile, so moški zažgali uniforme, zažgali dokumente in orožje zmetali v bližnji vodnjak, a ni nič pomagalo. Vedeli so že, kdo so. No, ampak preden so jih privedli nazaj na celino, naj bi nekje v sipinah zakopali škatle s srebrnino in zlatnino. Če boš vprašala naokoli, ti bodo rekli, da si po vojni tu in tam lahko videl postavo, kako rije okrog po pesku. In še danes se včasih zberejo na onem koncu, z detektorji in vrečami, in iščejo in iščejo. Kolikor vem, niso našli še ničesar.«

»Pa verjamete, da je kaj tam?« sem vprašala. »Ne, ampak saj to sploh ni važno. Če kopljejo, potem je tam.«