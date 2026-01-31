Še je upanje za mladino. Nekaj smisla za humor ima. Pred dnevi smo se po slavnostni podelitvi diplom našim preljubim otrokom ob mizi, polni pijače, obregnili ob višinsko razliko med podeljevalcem in novopečenimi (ne nujno visokoraslimi) diplomiranci.

Suhi opazki od višine se zvrti je sledila še bolj suha in hladnokrvna replika iz mladih ust: Skrij me v svojo dlan. In pogovor je ob polglasnem hihitanju odplaval v drugo, še manj škodljivo in vsaj toliko produktivno temo.

Že nekaj dni mi v glavi doni besedilo popevke Vlada Kreslina Od višine se zvrti, ki ga znamo na pamet vsi, ki gazimo slovensko zemljo in smo stari od 20 do 60 let. Popevka, ki jo je izvajala zasedba Martin Krpan, glasbo zanjo pa je napisal Aleš Klinar, je bila hit konec osemdesetih let prejšnjega stoletja.

Ponavadi smo se ob koncih zabav in gimnazijskih plesov na to melodijo rahlo okajeni stiskali ob neznanki, ki se nam je tisti trenutek zdela najlepša na svetu. Ker so se mi krila stopila od strahu, dlje od plesa in prijaznega pogovora večinoma nisem prišel. Naslednje jutro se običajno nisem več spomnil niti imena kraljice prejšnjega večera.

Saj že mama govorila je, da z višine se ne vidi vse, je prijazna, a povsem odvečna lekcija iz skromnosti, ki smo je v najstniških letih imeli za izvoz. Potrebovali bi krila, za katera nikdar nismo izvedeli, da so samo papir.

Nam, luzerjem s praznih plesišč, so kot zadnja obramba načetega dostojanstva ostali le še bebavi smehljaji, ki že tol'ko let smejijo se s teboj. Verjetno je odveč poudarjati, da je prosjačenje za skrivališče v topli in mehki dlani večinoma naletelo na gluha ušesa.

In če sem nekako že razumel, da se nekdo zadovolji s tem, da so ga drugi videli z naglušno izbranko, nikoli nisem razumel, kaj je pesnik mislil z verzom lahko mi vrneš karto še nocoj. Kakšno karto? Letalsko? Ko sem bil mlad in neumen, me smisel ni zanimal, zdaj je zanj najbrž že prepozno.