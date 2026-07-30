Le kdo se ne spomni precej nenavadnih otroških rim izpred mnogih desetletij: »Sladoled po deset, kdor ga kupi se zastrupi, kdor pa ne, pa umre. Vija, vaja, ven.« Točna letnica in avtor izštevanke sta neznana, obstaja pa neki zvočni posnetek prekmurske različice iz leta 1970. Oh, kje je že to!

Sladoled je v vročih dneh nujna osvežitev in poletje vsakič prikliče tudi spomine na zgodnjo mladost, ko smo otroci med počitnicami zbirali dinarske kovance za ježke, lučke, kornete, žogice, lončke. Doma pa je bil malone obvezen posladek po kosilu družinski sladoled Otočec ali Planica iz sila nepraktičnega kartonskega ovoja. Vsak je imel svoj najljubši okus (izmed treh na voljo), kar pa danes v poplavi vseh domislic in odtenkov sladoledov, ki kričijo iz plastičnih banjic in pouličnih hladilnih vitrin, ni več mogoče. Da ne omenjam nekaterih imen zanje, denimo Vesoljski brokoli, Lignjevo črnilo, Kepa kaosa itd.

Ampak od kod pravzaprav sladoled? Zloglasni Neron, peti rimski cesar, ki je vladal od leta 54 do 68 n. št., naj bi si dal prinašati sneg z gora, ki so mu dodali med in sadje. Na Kitajskem pa so pred več kot 1000 leti pripravljali mešanice mleka, riža in ledu, kar velja za enega od predhodnikov današnjega sladoleda. Marco Polo je nato v 13. stoletju prav iz Kitajske prinesel recepte za ledene sladice v Italijo, kjer so v 16. stoletju razvili sladoled.

Čez tisoč let, ko naju več ne bo …

Ali kako že gre v brezčasni popevki Orion? Takrat se bo verjetno nekdo nekje še vedno sladkal tudi z »navadnim« vanilijevim ali čokoladnim in se morda spraševal, kdo je pravzaprav izumil sladoled. Odgovora najbrž ne bo poznal, zagotovo pa bo vedel, da se pravo poletje ne začne s koledarjem, temveč s prvo kepico.