Sloni ne skačejo

Prav rad pogledam rubriko Ali ste vedeli na zaslonih ljubljanskih avtobusov. Večinoma so zapisi informativni, kakšen pa spada bolj v rubriko Razmišljaj in ne verjemi vsega. Takšna je bila tudi trditev, da so sloni edine živali, ki ne morejo skočiti. Najprej, sloni res ne skačejo, a gotovo niso edine živali, ki ne skačejo. Druga misel je namreč naslikala kače.

Trditev, da sloni ne morejo skočiti, se pogosto pojavlja v poljudnih virih, a je preozka in zavajajoča.­ V zoologiji je skok običajno definiran kot gib, pri katerem je telo živali med odrivom popolnoma brez stika s tlemi. Večina sesalcev – od miši do konjev – to zmore, čeprav redkokdaj ali ne pri vseh hitrostih. Slonom skakanje onemogoča anatomska zgradba. Imajo namreč masivno kostno ogrodje in pokončno postavljene okončine, zasnovane za nošenje velike teže, ne za eksplozivne odrive. Pri hitrem teku sloni sicer dvigujejo noge in se lahko za trenutek upognejo v hrbtu, nikoli pa ne dosežejo faze odriva.

Obstaja več skupin živali, ki ne skačejo. Nosorogi kljub hitrosti ne zmorejo skoka s popolnim odrivom. Gibanje morskih sesalcev (kiti, delfini, tjulnji) v vodi ni primerljivo s skokom. Želve ne morejo skočiti zaradi zgradbe oklepa in okončin. Tudi nekatere velike žuželke, denimo ščurki, se lahko hitro gibljejo, a ne skačejo. Poleg kač, slepcev, gosenic, črvov in deževnikov.

Velika masa je omejujoč faktor za skakanje, ki naj bi bilo poleg gibanja vseh vrst koristno tudi za ljudi. Kdor je »težek kot slon«, seveda težko skače. Lahko pa menda leti, če le ima dovolj velika ušesa.

Če se omejimo zgolj na kopenske sesalce, so sloni najbolj izstopajoč primer med velikimi vrstami, ki ne morejo skočiti. Pravilna trditev bi lahko bila: Sloni so edini veliki kopenski sesalci, ki ne morejo skočiti. Na zaslonu je za to dovolj prostora, preverjeno. Razmislek je najboljše orožje proti lažnim novicam.