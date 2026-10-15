Slovenija, dežela odvrženih robčkov

Jih porabimo toliko, da jih moramo razporediti vsepovsod, ali smo samo prepričani, da bodo že razpadli, preden jih bo kdo videl?
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Bele zastavice so vsepovsod, po jarkih, ob smetnjakih, na vejah, ob poteh, na nabrežjih potokov, na travnikih in pašnikih, pod otroškimi igrali in klopmi. FOTO: Reuters
Pred leti bi dala roko v ogenj, da je Slovenija pravzaprav Avstrija v malem: urejeni vrtički, lične ograjice, postrižene žive meje, snažne ulice in pometeni pločniki, skratka, podalpska idila. Potem pa je prišel Kasper.
Pasji mladič je svet kot vsi psi spoznaval z gobcem pri tleh. Na najinih sprehodih je kmalu odkril odvržene žvečilne, jabolčne ogrizke, ovitke od čokolade, predvsem pa slovensko nacionalno posebnost: bele papirnate robčke. Sprva sem mislila, da gre za osamljene primere, za nekaj nemarnežev, ki so hodili pred nama. Potem sva bele zastavice videvala povsod. V jarkih, ob smetnjakih, na vejah, ob poteh, na nabrežjih potokov, na travnikih in pašnikih, pod otroškimi igrali in klopmi. Kasper je bil navdušen, jaz precej manj. Robčke sem mu vlekla iz gobca, on pa je hitro ugotovil, ...
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