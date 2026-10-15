Slovenija, dežela odvrženih robčkov

Pred leti bi dala roko v ogenj, da je Slovenija pravzaprav Avstrija v malem: urejeni vrtički, lične ograjice, postrižene žive meje, snažne ulice in pometeni pločniki, skratka, podalpska idila. Potem pa je prišel Kasper. Pasji mladič je svet kot vsi psi spoznaval z gobcem pri tleh. Na najinih sprehodih je kmalu odkril odvržene žvečilne, jabolčne ogrizke, ovitke od čokolade, predvsem pa slovensko nacionalno posebnost: bele papirnate robčke. Sprva sem mislila, da gre za osamljene primere, za nekaj nemarnežev, ki so hodili pred nama. Potem sva bele zastavice videvala povsod. V jarkih, ob smetnjakih, na vejah, ob poteh, na nabrežjih potokov, na travnikih in pašnikih, pod otroškimi igrali in klopmi. Kasper je bil navdušen, jaz precej manj. Robčke sem mu vlekla iz gobca, on pa je hitro ugotovil, ...