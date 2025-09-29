Sloveniji gre zares dobro

Vedno je razlog, da sem ponosen, ker sem rojen in živim v tej krasni državi, ki se ji reče Slovenija in ima ljubezen v svojem imenu. Včasih pa ta ponos zares švigne v višave, ko slovenske reprezentance v košarki, odbojki, rokometu, kolesarstvu, smučarskih skokih in drugem premagujejo veliko večje države.

Tu so tudi svetovno znani posamezniki od Luke Dončića, Tadeja Pogačarja do, seveda, Janje Garnbret, ki so še presegli uspehe svojih predhodnikov. Zlasti tuji komentatorji že opažajo, da jim zmanjkuje presežnikov za te zelo prijazne in človeške šampione. To ne kaže le tega, da ima Slovenija še vedno ustrezne sisteme podpore za izjemne talente, temveč tudi pravo mentalno naravnanost.

Tujci, ki pridejo na obisk, so najprej presenečeni nad telesno pripravljenostjo večine ljudi pri nas, mlade fante očarajo brhke in vitko elegantne mladenke. Naslednje presenečenje pa je to, da jih te iste mladenke v lepem dnevu povabijo na pohod v hrib. Pa ne zgolj mladenke.

Dovolj smo premožni in imamo dovolj volje, da ohranjamo telesno pripravljenost in zdravje. FOTO: Jože Suhadolnik

Včasih pa zasije tudi kdo iz političnih vrst. Posnetek govora predsednice Slovenije Nataše Pirc Musar na zasedanju generalne skupščine OZN v New Yorku, v katerem je obsodila genocid v Gazi in se zavzela za omejitev veta stalnih članic varnostnega sveta, si je ogledalo na milijone ljudi. Večina je ob tem čestitala Sloveniji, da je izbrala tako predsednico, ki je zdaj končno menda bolj znana Slovenka kot Melania Trump. Nekateri so ob tem opazili celo našo najbolj miroljubno himno in sklenili, da Slovenija tako ne more biti usmerjena drugače kot miroljubno.

Vse to sproža take in drugačne analize Slovenije. Analitiki so najprej presenečeni, da je to država, ki ima le malo več kot dva milijona prebivalcev. Bolj podrobne analize pa kažejo, da se je pametno razvijala, brez hudih šokov. Glavno infrastrukturo, železnice, je dobila še v Avstro-Ogrski, to je omogočilo industrijski razvoj. V Jugoslaviji se je strateško odločila, da bo postavila Luko Koper in jedrsko elektrarno kupila, kdo bi si mislil, v ZDA. Posebna oblika socializma je celo delovala in se tudi uspešno transformirala v človeku prijaznejši kapitalizem. Tako vsaj vidijo tuji komentatorji. Mogoče bi lepše pogledali na to še mi in se smelo pragmatično razvijali še naprej.