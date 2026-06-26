Sobotni čuvaj

Minulo soboto se je nadvse prijetna kava – s sestro in sestrično – v nekem trenutku dobesedno razlila v neprijeten telefonski klic, ki je sporočal o prometni nesreči. Misli so začele divjati, malone pregorevati od skrbi, vprašanj, vživljanja, logističnega reševanja. Predvsem pa je šla zahvala tja nekam gor, da sta naša fanta ostala nepoškodovana. Pločevina se itak popravi. Čas kot da je obstal … In takrat je od nekod na mojo newyorško kapo s ščitkom priletel temnomoder kačji pastir. Za hip je posedel, kot da nas je vse tri »preveril«, nato malo polebdel in z bliskovitim zamahom mrežastih kril vzvratno odletel nazaj v nebo.

Bolj ko se vračam k temu prizoru, in čeprav priznam, da sem malo tudi vraževerna, bolj čutim, da je bil ta kačji pastir moja nona. Ne znam si vsega drugače razložiti.

Kačji pastir ima namreč v številnih kulturah in duhovnih tradicijah močno povezavo z umrlimi. Zaradi svoje nenadne pojavnosti in skorajda skrivnostne navzočnosti velja za posrednika med materialnim in duhovnim svetom. Bližina kačjega pastirja je znak, da nas obiskuje duša drage osebe, ki je ni več med nami, a jo močno pogrešamo. Obenem velja za prinašalca miru in tolažbe.

Elif Shafak v knjigi Po nebu tečejo reke opiše, kako po zraku kot pero spomina, ki poleti v nebo, priplavajo tolažeče babičine besede: Na najbolj črnem nebu se visoko zgoraj svetlika zvezda, v najtemnejši noči žari plamen sveče. Nikdar ne obupaj. Vedno moraš poiskati najbližji vir življenja.

Tudi moja nona je našo družino polnila z veliko ljubeznijo. Vedno nas je znala potolažiti s podaljšanim objemom in pravo besedo. Med počitnicami pa tudi z nekaj kovanci. »Za sladoled.«

Kačji pastir je kot nežen opomnik. Da nikoli zares nismo sami. Poletje je tu. Povabimo koga na sladoled.