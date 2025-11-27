Sodobni meni

Generacije sladokuscev so leta nazaj prisegale na ciganski golaž ali ciganski zrezek. Medtem ko so naše mame najraje kuhale kavo zamorček, se je moja generacija sladkala z zamorčki in indijančki. Saj poznate tisto belo penasto sladico, oblito s čokolado, ki smo jo običajno pekli, da bi porabili beljake, ki so ostali od pustnih krofov? Kdaj so zamorčki postali indijančki – ali pa je bilo morda obratno? –, se ne spomnim ...

Našim otrokom so vse te rasno-politično nekorektne dobrote še dosegljive, a večinoma pod drugimi imeni. Zanimivo bi bilo izvedeti, koliko gostincev še ima na meniju »rasističen« ciganski golaž. Nemci so ciganski zrezek že preimenovali v stereotipno nevtralen zrezek s papriko. Tudi blagovna znamka Eskimo Pie je že pred leti napovedala, da bo ukinila žaljiv izraz Eskimo, podjetje Knorr pa, da bo zaradi negativne konotacije preimenovalo priljubljeno omako Zigeunersauce – cigans­ka omaka – v Paprika Sauce Hungarian Style.

Kave, katere embalažo je krasil temnopoltež z velikim rdečim turbanom, živo rdečimi ustnicami in širokim nasmehom, na prodajnih policah že dolgo ni več najti. Še vedno pa je živ spomin na prebivalca daljne Afrike, ki je bil prepoznavna podoba prve ljubljanske velepražarne kave z imenom Zamorček – brez negativnega prizvoka.

Naj bo tak tudi meni za današnjo rabo:

Predjed: golaž brez etikete, nekdaj znan kot tisti z neprimernim pridevnikom, zdaj pa začinjen zgolj z začimbami razum(evanj)a in – papriko.

Glavna jed: šefov krožnik, kombinacija velikega srca, ščepca empatije, nekaj zrn spoštovanja in grmade širokogrudnosti, postrežen brez nacionalnih oznak.

Za sladico: poljub različnosti, rahel, z bogato kremo iz sodelovanja in sočutja, posut z mislijo, da noben človek ni samo barva, ime ali narod.

In za konec: kava, mešanica afriških, južnoameriških, azijskih kav v eni skodelici, brez sladkorja predsodkov in z močno aromo solidarnosti.