Devetošolci so se poslovili od osnovnih šol, preostale učence čaka le še nekaj dni pouka, ki to v bistvu ni. Nekateri gledajo filme, drugi hodijo na izlete, za tretje so pripravili kaj drugega zabavnega, le še nekaj revežev mora kaj popraviti ali dobiti oceno. Še najbolj so trenutno vpeti v šolsko delo maturanti, kar nekaj učenja čaka še tiste s popravnimi izpiti …

Junij je običajno mesec, ko morajo učenci in dijaki iztisniti iz sebe še zadnje atome moči in se zbrati. Kako se zbrati, ko zunaj vse diši po počitnicah? Ko v učilnico sije sonce in kliče voda?

Pred koncem šole vsakič znova poslušamo, v kakšnem stresu so naši učenci in dijaki. Glede na številke psihiatrov, psihologov in psihoterapevtov to verjetno drži. O tem, zakaj so v stresu, so mnenja različna. Učitelji razlagajo, da je treba delati sproti. Če si zvezek nazadnje odprl februarja, bo verjetno maja težava. Starši razlagajo, da je snovi preveč, da je preobsežna, da so testi predolgi … Učenci in dijaki imajo svoje razlage. Učiteljica ne zna razlagati, na piki me ima, snov je brezzvezna, to znanje mi nikoli ne bo koristilo …

Stres je običajno premo sorazmeren s pričakovanji. Želim na to in to srednjo šolo, potrebujem toliko in toliko točk iz ocen in toliko in toliko točk na nacionalnem preverjanju znanja. Želim na to in to fakulteto, moram doseči veliko točk na maturi. Ko svoj piskrček pričakovanj, dostikrat tudi nerealnih, pristavijo odrasli, lahko pokrovko odnese.

Maturante čakajo še ustni izpiti, potem pa nekaj tednov čakanja na rezultate. Morda je prav to trenutek, ko lahko vsi skupaj – mladi, starši in učitelji – globoko vdihnemo in si priznamo, da se bo svet vrtel naprej, tudi če nekaj ne bo pet ali če dijak ne bo zlati maturant. Večina se trenutno resda bori z ocenami, točkami in pričakovanji, toda nekateri učenci in dijaki so se med šolskim letom borili s hudo boleznijo, nekateri so ostali brez staršev, nekateri brez doma … Ti so zrelostni izpit že prestali.