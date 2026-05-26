Sosedska ljubezen in sveta gajbica

Slovenci nimamo rekorda v igranju harmonike in morda ne bomo več dolgo kraljevali na smučarskih skakalnicah, smo pa zagotovo do rekorda izmojstrili pravične medsosedske odnose. Pravzaprav do zadnje gajbice. Te pri nas zvesto stražijo parkirna mesta pred bloki, hišami in v naseljih. »Tukaj parkiram že od leta 1987,« je večni sosedski argument.

A tudi tu napredujemo. Lesene zabojčke vse pogosteje zamenjujejo količki. Kaj pa je kupiti enega ali dva, če je nagrada jasna: sosed se ne bo mogel polastiti tvojega mesta. Tvojega, seveda, čeprav je na skupni površini in brez ene same črte, ki bi to potrjevala.

Tudi kadar kdo parkira narobe, znamo biti vzgojni. Dvigneš mu brisalce in bo že razumel sporočilo. Če ne takoj, pa ob prvem dežju. Druga stopnja ukrepanja je listek. »Dragi sosed …« se začne, sledi nekaj stavkov pasivne agresije, na koncu pa podpis: »Sosed.«

Posebno poglavje blokovskega sobivanja je širitev stanovanja na hodnik. Stvari je preveč, zato je treba vsaj eno omarico, šest parov čevljev in vrečko s smetmi pustiti pred vrati. Potem je tu še hrup: zgornji sosed hodi v coklah, spodnji pa kadi na balkonu in dim najde pot naravnost v tvoje stanovanje. Vse skupaj je vsaj za eno točko dnevnega reda zbora lastnikov. V blokih sicer načeloma vlada določen red. Ko prenavljaš kopalnico, se spodobi, da na oglasno desko obesiš prijazno obvestilo, nato pa odgovarjaš, ali mora res tako ropotati in ali res vrtaš v svojo steno.

Sosed se prikaže tudi izza vrtne ograje: A je treba kositi ravno v nedeljo? Spomniš se njegove jablane, katere veje segajo k tebi, zato je nujna razprava o mejah, sadežih in pravni državi.

Že dolgo mirno živimo z zasedami na parkiriščih, čevlji na hodnikih in živo mejo, ki nezakonito leze čez ograjo. Sprijaznili smo se, da tako pač je, a vsi vemo, da se prava skupnost začne takrat, ko prvi sosed umakne svojo gajbico.