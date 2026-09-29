Spanje in sanje

Malce sem se zadržala pri pesmi Sanje v sanjah, nekoliko pozneje pa sem na portalu tednika The Economist prebrala članek o vplivu težke odeje na dobro spanje. Zagotovo pa ni bilo naključje, da so se mi od štirih ljudi, s katerimi sem se v teh dveh dneh pogovarjala, kar trije potožili, da slabo spijo oziroma sploh ne spijo.

Samo ena prijateljica je ob tem ugotovila, da je zanjo spanje užitek, ki ji ga ne daje nobena druga dejavnost… oziroma nedejavnost. Spanje je vsekakor pomembna tema, o kateri se pogosto pogovarjamo, tako kot se pogovarjamo o bolečinah v hrbtu ali visokih cenah jesenskega sadja na trgu.

V nekem trenutku se mi je zazdelo, da je bilo vse to kaotično nametano v moja ušesa oziroma pred moje oči, tako da sta se spanje in nespečnost prijela za roke in plesala kot Dionizove divje bakhantke. Spraševala sem se, kaj se dogaja, da ima, kot to v svojem članku trdi Economist, več kot 30 odstotkov človeštva ponoči težave s spanjem, kot da bi se sanje osamosvojile in se podale v svojo pustolovščino.

»Je vse, kar vidimo ali se zdi, le sanje v sanjah?« se sprašuje Edgarja Allana Poe v svoji pesmi, tako da sem se tudi jaz vprašala, kaj so sanje in kaj je življenje, pa tudi, kaj bom naredila, če me bo pesnik prepričal, da so vseokoli mene le sanje med spanjem.

Pomislila sem, da ljudje težko zaspijo, ker so izgubili tiste druge sanje, ki se jih sanja z odprtimi očmi. Morda ni več ničesar, o čemer sanjamo kot o želenem predmetu. Morda se nam preveč uresničujejo želje, tako da postanejo sanje odveč in odletijo kot nočna ptica, takoj ko zapremo oči in ugotovimo, da je tam za težkimi vekami ostala samo velika utrujena praznina.

Torej ni čudno, da pomaga težka odeja, ki leže na zbledela čustva in iz zavesti iztisne mehurčke lažnega zadovoljstva, ki nam jih servira digitalna stvarnost. Poejeva knjiga pade na tla ob postelji in sanje zapojejo tiho uspavanko.