Špela, poleg!

Antično reklo nomen est omen še velja, zato ni čudno, da si bodoči starši dneve in noči razbijajo glavo s tem, kako bodo poimenovali novega družinskega člana. Eni sledijo modnim trendom, drugi sprašujejo numerologe, le peščica pogleda družinsko drevo in naraščaj poimenuje po (pra)babicah in (pra)dedkih.

Na Statističnem uradu Republike Slovenije spremljajo trende in vedo, da se od leta 1991 nekatera imena ne pojavljajo več. Izginili so Vilko, Vekoslav, Rajmund, Dragotin, pogrešane so Hilda, Leopoldina, Slava, Štefica … Najpogostejša moška imena pa so še vedno Franc, Janez, Marko, Andrej, Ivan, ženska pa Marija, Ana, Maja, Irena, Mojca. Med dojenčki, ki so se nam na tem svetu pridružili v letu 2021, je bilo največ Filipov, Lukov, Nikov, Markov in Jakobov, med dojenčicami pa so bila najpogostejša imena Ema, Zala, Mia, Julija, Hana.

Nekateri starši idejo dobijo celo v spremljanju najpomembnejše postranske stvari na svetu. Ko je moški, že izkušen v očetovstvu, pričakoval dvojčka, je v Sloveniji vladala nogometna evforija. Srečko in Zlatko sta bila glavna junaka nogometne pravljice in ni dosti manjkalo, da bi ta »sreča« doletela tudi novorojenčka. Še dobro, da ju ni, saj vemo, kako kratka je bila ta simbioza.

Zanimivo pa bi bilo spremljati, kako se s časom spreminjajo tudi imena hišnih ljubljenčkov, saj se tudi njihovi skrbniki nočejo utopiti v povprečju. Reks, Runo, Medo, Nero, Pika, Muri, Lord in Tačka so odšli na smetišče pasje zgodovine. A meja med človeškim in pasjim je vse bolj zabrisana. Ko so imeli naši hrvaški sosedi v predsedniških dvorih svojega Stipeta, je njegov jazbečarski soimenjak po Ljubljani preganjal vse živo. Od prinašalke, uradno poimenovane Primadona, so novi lastniki pričakovali preveč. Kljub zvenečemu imenu namreč prevečkrat podleže nizkotnim pasjim nagonom. V soseski pa smo se že navadili na to, da se na klic »Špela, pridi«, izza ovinka pripodi živahna mešanka. Le fant, čigar dekle ima isto ime, začudeno gleda naokrog.