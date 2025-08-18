Srce Sarajeva Palestini

Zdi se mi, da vsako leto, ko me ni tam, izgubljam in svetloba v avgustu ni več ista, sem napisala o Sarajevu pred leti. Tudi letos nisem tam in ne razumem, zakaj me telo in srce izdata ravno avgusta. Kot nekakšna ironija, morda samosabotaža.

Sarajevo je zame mesto, v katerem sem zares dojela, kaj pomeni srce Sarajeva in zakaj je to tako posebna nagrada. Sarajevo je bilo zame vsakič znova učna ura odpuščanja, zgodba o tem, kako sila umetnosti kljubuje vojni in jo preseže.

Zaradi Sarajeva je moje srce drugačno, čeprav včasih bije v čudnem ritmu. Ustvarjalni ljudje, ki so se grozotam in norosti vojne uprli z umetnostjo: razstava Priče obstoja, ustvarjena iz opek razrušenega mesta, razglednice oblikovalske skupine Trio, krik na pomoč, so obkrožile svet, filmi Ademirja Kenovića, kratki filmi študentov režije – in seveda vojni kino Apollo.

Kreativna direktorica Izeta Građević je s soprogom Mirsadom Purivatro in skupino ustvarjalnih ljudi verjela, da se iz porušenega mesta in države lahko rodi nekaj lepega – in iz vojnega kina Apollo ustvarili Sarajevo Film Festival, ki je tudi po tridesetih letih ohranil veliko srce. Nagrada srce Sarajeva zato nosi tudi sporočilo, da je umetnost mogočna sila, ki preseže zlo.

Preden se je začela vojna, smo tudi mi verjeli, da se ne more več ponoviti holokavst, da se ne more več ponoviti genocid, mi vendar pripadamo drugačnemu, novemu svetu, mi je na lanskem festivalu rekla Izeta Građević. Nenehno ponavljamo: nikoli več. In se spet ponovi. Kot da vsakič znova prestopimo še en prag še dopustnega in si rečemo, aha, tudi to se lahko zgodi, in potem spremljamo še hujšo grozo.

V Sarajevu vedo, kaj pomeni, če jih svet ne sliši. Zato so se meščani tik pred svečanim začetkom 31. festivala s transparenti postavili pred rdečo preprogo pred Narodnim gledališčem in poslali v svet sporočilo: srce Sarajeva gre Palestini.