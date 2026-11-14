Zakaj smo srečni

Vedno me presenetijo ugotovitve raziskave World Happiness Report (WHR), po kateri so Finci že deveto leto zapored najbolj srečen narod na svetu. Finci? Ne živijo pol leta v temi? Niso ravno takšne sorte, da bi iz rokava stresali šale. Zakaj so med prvimi desetimi vse nordijske države? Zakaj sta Italija in Španija šele na 38. in 41. mestu, ko pa imata tako lepo vreme, naravo, okusno hrano, zmernejše cene ...? Hrvati so na lestvici 70., Grki šele 85! Slovenija je na visokem 18. mestu, med Nemčijo in Avstrijo. RUBRIKA DOBRO JUTRO WHR je delo skupine znanstvenikov pod okriljem oxfordske univerze, raziskava temelji na anketnih odgovorih prebivalcev. Ampak kako meriti srečo? Pa jezo, zavist, strah ipd.? To je subjektivna kategorija, ni je mogoče izračunati na podlagi BDP, dostopnosti do ...