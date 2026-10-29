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    Čas je edina skupna lastnina vsega človeštva

    Včasih se zalotim, da sedim in gledam nihalo, skrito za steklenimi vratci lesenega ohišja, ter čutim, kako ura meditira namesto mene.
    Čas je edina skupna lastnina vsega človeštva, pomislim. FOTO: Toby Melville/Reuters Pictures
    Galerija
    Čas je edina skupna lastnina vsega človeštva, pomislim. FOTO: Toby Melville/Reuters Pictures
    Zorana Baković
    29. 10. 2026 | 04:00
    29. 10. 2026 | 06:15
    3:01
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Na moji steni živi stara ura. Podedovala sem jo po mami, ne vem pa več, od koga jo je dobila ona. Deluje natančno, bije vsake pol ure in nato vsako polno uro, in zdi se mi, da se skrivnost njene večnosti skriva v nihalu, ki se ziblje levo in desno, enakomerno kakor srčni utrip, povsem brezbrižno do vsega, kar se dogaja v hiši, v državi, na svetu in v vesolju. Levo in desno. V tem preprostem ritmu postaja naprava, ki meri čas, brezčasna.

    Včasih se zalotim, da sedim in gledam nihalo, skrito za steklenimi vratci lesenega ohišja, ter čutim, kako ura meditira namesto mene. Levo in desno se spreminja v mantro nedolžnega ponavljanja. Skoraj bi zaspala, medtem ko sem z očmi spremljala nihanje z ene strani na drugo, a me je predramila misel, da to početje še zdaleč ni nedolžno. Saj gre za odštevanje, za korake po poti življenja, za minljivost, odmerjeno z določenim številom udarcev. In nenadoma sem začela na staro uro gledati kot na pričo časa. Predstavljala sem si, kaj vse bi nam lahko povedala, če bi znala govoriti. Zaželela sem si, da bi jo lahko vprašala, ali je bil čas vedno tako razburkan. Pogledovala sem za nihalo, da bi odkrila sledi prejšnjega stoletja, in prisluškovala zvokom, da bi razločila namige novega časa.

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    Čas

    Toda ura je mirno in nespremenjeno odbijala svoje. Tik-tak. Levo in desno.

    »Ali čas danes teče hitreje kot pred sto leti?« sem jo vprašala. »Je sekunda nekoč, davno tega, veljala več kot danes?«

    Tik-tak, mi je monotono odgovorila ura.

    »No, povej mi vsaj, ali si ti gospodarica časa ali je čas tvoj gospodar?«

    Tik-tak, tik-tak, je ponovila ura in mi z belega zidu pomahala s svojimi okrašenimi kazalci.

    »Torej je bilo vedno tako,« nemočno ugotavljam.

    Levo in desno, mi odgovarja, in razkriva, kako mineva čas. Kakor glasba, kakor kitajska slika na svilenem zvitku, kakor šepetanje v brezčasnem prostoru in kakor hrup na mestni ulici.

    Čas je edina skupna lastnina vsega človeštva, pomislim in še naprej poslušam.

    Tik-tak. Levo in desno.

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