Za kuhinjsko mizo na stari kmetiji se znajdeta pripovedovalec, ki hiti skozi življenje kot skozi neskončen seznam opravil, domačin Karl pa na svoji njivi goji krompir in si vzame čas za razmislek.

Ko svojega gosta sooči z dejstvom, da mu je ostalo še približno petindvajset poletij, se med njima razvije pogovor o velikih življenjskih vprašanjih: Zakaj toliko časa namenjamo delu, namesto da bi ga ljudem in stvarem, ki so nam resnično pomembni? Kje najdemo pogum, da uresničimo svoje sanje

In zakaj se pravo življenje pogosto začne šele takrat, ko dojamemo, da imamo le eno? O vsem tem razmišlja nemški novinar Stephan Schäfer v svojem prvem romanu 25 zadnjih poletij, ki ga je v slovenščino izvrstno prevedla Valentina Smej Novak.

Pravzaprav je strašljivo pomisliti, šteti, koliko poletij je še pred nami. In zakaj ravno poletij. Čemu ne jeseni, zim, pomladi? Poletje je res nekako sinonim za sproščenost in morda ni izbrano naključno. Ni le letni čas, temveč obdobje triindevetdesetih dni, ko je vse najbolj radoživo. Malone popolno.

Če pomlad predstavlja nov začetek ali obljubo, jesen umirjanje ter zima mirovanje, potem je poletje nekakšen vrhunec bivanja. Zato štetje poletij ne zveni kot štetje letnih časov, ampak kot štetje vrhuncev življenja.

Gotovo je povezano tudi in predvsem z lepimi spomini. Na počitnice. Na doživetja. Na ljudi, s katerimi smo poletja preživeli. Zato ko razmišljaš o »še koliko poletij«, v resnici ne razmišljaš le o prihodnosti, ampak tudi o času, ko se je zdelo, da jih bomo imeli neskončno.

Če bi šteli zime, bi to zvenelo drugače – bolj kot nekaj, kar vemo, da pride in mine. Poletja pa nosijo nekaj, kar bi radi zadržali. Subtilno opominjajo, da so najlepši trenutki vedno tudi najbolj minljivi.

Novo poletje je pripravljeno. Kar bo nekoč, nastaja zdaj.