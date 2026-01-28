Stop milici, ki ubija!

Neofašizem, ki ga z zloglasnimi enotami ICE (Ameriška zvezna služba za priseljevanje in carino) na svojih tleh smrtonosno uveljavlja najprimitivnejši voditelj velesile v vsej njeni zgodovini, skozi vse mogoče pore sili tudi v živelj evropske skrajne desnice. Živimo v obdobju, ko želi nasilna manjšina spreminjati družbo, ki spoštuje demokracijo in pravni red, ščiti človekove pravice in zagovarja zdrav gospodarski razvoj v skladu z varovanjem okolja in dostojnim življenjem vseh živih bitij.

Takšna družba je večplastna, raznolika in zahteva veliko znanja, izkušenj, sposobnosti in spretnosti pri vodenju. Kliče tudi po strpnosti, potrpežljivosti in vztrajnosti pri uresničevanju zastavljenih strategij, ki dolgoročno prinašajo koristi za vse. Tu ni bližnjic, potrebni so žrtvovanje, empatija, razumevanje in predano delo, vse to na zajetno podlago medsebojnega spoštovanja in razumevanja.

Vse to je seveda pretežko, tako rekoč nedojemljivo za avtoritarne populiste, ki bi za lastne koristi čez noč obrnili družbo na glavo z izdatno pomočjo nasilja. Zato posebno v predvolilnem obdobju vsi manipulatorji, katerih najpriročnejše orožje so laži, zavajanje, hujskanje ter hinavsko sklicevanje na domoljubje, družino in vero, streljajo iz vseh topov. Tudi slovenski bleferji, ki so zrasli v političnih šolah najbolj okorelih programov, po bolj ali manj nesrečnih in neuspešnih politikantskih karierah, brez sramu ponujajo nove pretveze in lažne obljube z izdatno pomočjo teorij zarot. S temi bi tudi upravičili svoje nasilne pohode nad državljane, kot smo jih pri nas že doživeli.

Iz ZDA je prišel zločinski glas. Iz sramote, imenovane ICE, so sporočili, da bi skrbeli za red in mir tudi na italijanskih tleh v času bližnjih zimskih olimpijskih iger. Župan Milana Giuseppe Sala je dal jasno vedeti, da njihovi agenti v mestu niso dobrodošli, njihovo službo pa je označil za milico, ki ubija. Bodimo glasni in odločni, ustavimo neofašizem.