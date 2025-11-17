  • Delo mediji d.o.o.
    Dobro jutro

    Suhi list navdiha

    Kdo ve, v čem vse se skriva navdih, iz česa, morda tudi navidez povsem banalnega, se lahko razvijejo velike in nepozabne zgodbe?
    Prej ali slej bo rumenec izgubil boj z gravitacijo in padel v že porjavelo in posušeno množico na tleh. Foto Novica Mihajlović Delo
    Prej ali slej bo rumenec izgubil boj z gravitacijo in padel v že porjavelo in posušeno množico na tleh. Foto Novica Mihajlović Delo
    17. 11. 2025 | 05:00
    17. 11. 2025 | 06:07
    V dneh, ko se je na listavcih na našem koncu komaj še obdržal kakšen posušeni list, ponujajo sprehodi po gozdu popolnoma drugačno »uporabniško izkušnjo« kot v poletni senci ali spomladi, ko bukve šele začno zeleneti. Gozd je opazno svetlejši kot poleti, a bolj otožen kot spomladi. Hrup šelestečega listja pod nogami preglasi misli, lepe in tiste malo manj prijazne, vključno z večno opreznostjo pred lomastenjem rjavega kosmatinca.

    Tako kot sem se spomladi veselil prvih živo zelenih listov, ki so se odpirali na bukvah ob moji poti v hrib, me te dni razveseli pogled na orumeneli list, ki se trmasto oprijemlje svoje veje in kljubuje gravitaciji. Prej ali slej bo rumenec izgubil boj z gravitacijo in padel v že porjavelo in posušeno množico na tleh. Ali je posušeni list lahko vir navdiha za zanimivo zgodbo? Prepričan sem, da je lahko vir navdiha za neskončno zgodb.

    Pred tretjino stoletja, kmalu po začetku študijskega leta, sem se nespretno smukal okoli kolegice s faksa.

    Najlepše bitje, kar sem jih v svojih bežnih srečanjih z ženskami dotlej ugledal, predobro zame. Nesamozavesten, brez posebnih talentov in znanj, brez denarja – torej popoln brezveznik – sem se v tistem obdobju vsako jutro zbujal poln elana in trdno prepričan, da danes jo bom pa povabil v kino, na pijačo, kamorkoli. Ko sem jo ugledal in je bilo treba prej omenjeni elan materializirati, sem zamrznil.

    Pogovarjala sva se ves čas in pogovarjala sva se veliko, a do tega, da bi vrgel vabo, ni prišlo. Kot rečeno, brezveznik. Potem pa sem med sprehodom v dvoje na tleh zagledal pisan, živo rdeče-rumeno-rjav javorjev list, ga pobral in molče podaril sošolki. In zgodbe so se začele pisati druga za drugo.

    Z ženo sva od tedaj pohodila že mnogo posušenega listja in morda bosta tudi najina otroka znala najti navdih za kaj lepega v nečem tako preprostem, kot je jesensko listje.

    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Sam Baldwin

    Anglež, ki se je preselil k nam: S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Dovolj je! Otroci rojevajo otroke, otroški dodatek pa za pijačo in orožje

    Socialne pomoči ne sme prejemati delovno sposobna oseba, ki zavrača vse zaposlitve, živi v socialnem stanovanju, prejema preživnino, dodatke in olajšave.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gradec

    Zaradi bombne grožnje zaprt glavni trg

    Razlog je bila grožnja z bombo. To je povzročilo tudi motnje v javnem prometu.
    16. 11. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Dobro jutrojesennarava

    Novice  |  Svet
    Spolni delikti elite

    Trump podprl objavo Epsteinovih dosjejev

    Predstavniški dom naj bi v torek glasoval o pobudi, ki zahteva, da ministrstvo za pravosodje objavi dosjeje o pokojnem milijarderju.
    17. 11. 2025 | 06:50
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Prihodnje leto bodo udarili z novim albumom

    Zablujena generacija: Idrijska zasedba pripravlja 22. novembra v Ljubljani veliko punkovsko veselico ob 30. obletnici delovanja
    Zdenko Matoz 17. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihajajoče obdobje fiskalne dominance?

    Delnice evropskih bank so bile v zadnjih petih letih med najboljšimi delniškimi naložbami na trgu.
    17. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Markomentar

    Podjetja bodo morala razkriti razlike v plačah med sodelavci

    V oglasih za delo bo morala biti navedena začetna plača, delodajalci pa ne bodo smeli spraševati kandidatov o njihovi prejšnji plači.
    Marko Kočevar 17. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Avtomobilizem

    Na slovenskih cestah je težko biti prav hiter

    Rok Turk je na domačih cestah potrdil rekordni osmi naslov državnega prvaka.
    Matic Rupnik 17. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
