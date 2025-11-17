Suhi list navdiha

V dneh, ko se je na listavcih na našem koncu komaj še obdržal kakšen posušeni list, ponujajo sprehodi po gozdu popolnoma drugačno »uporabniško izkušnjo« kot v poletni senci ali spomladi, ko bukve šele začno zeleneti. Gozd je opazno svetlejši kot poleti, a bolj otožen kot spomladi. Hrup šelestečega listja pod nogami preglasi misli, lepe in tiste malo manj prijazne, vključno z večno opreznostjo pred lomastenjem rjavega kosmatinca.

Tako kot sem se spomladi veselil prvih živo zelenih listov, ki so se odpirali na bukvah ob moji poti v hrib, me te dni razveseli pogled na orumeneli list, ki se trmasto oprijemlje svoje veje in kljubuje gravitaciji. Prej ali slej bo rumenec izgubil boj z gravitacijo in padel v že porjavelo in posušeno množico na tleh. Ali je posušeni list lahko vir navdiha za zanimivo zgodbo? Prepričan sem, da je lahko vir navdiha za neskončno zgodb.

Pred tretjino stoletja, kmalu po začetku študijskega leta, sem se nespretno smukal okoli kolegice s faksa.

Najlepše bitje, kar sem jih v svojih bežnih srečanjih z ženskami dotlej ugledal, predobro zame. Nesamozavesten, brez posebnih talentov in znanj, brez denarja – torej popoln brezveznik – sem se v tistem obdobju vsako jutro zbujal poln elana in trdno prepričan, da danes jo bom pa povabil v kino, na pijačo, kamorkoli. Ko sem jo ugledal in je bilo treba prej omenjeni elan materializirati, sem zamrznil.

Pogovarjala sva se ves čas in pogovarjala sva se veliko, a do tega, da bi vrgel vabo, ni prišlo. Kot rečeno, brezveznik. Potem pa sem med sprehodom v dvoje na tleh zagledal pisan, živo rdeče-rumeno-rjav javorjev list, ga pobral in molče podaril sošolki. In zgodbe so se začele pisati druga za drugo.

Z ženo sva od tedaj pohodila že mnogo posušenega listja in morda bosta tudi najina otroka znala najti navdih za kaj lepega v nečem tako preprostem, kot je jesensko listje.