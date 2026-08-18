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    Svetloba temne ljubezni

    Spoj ljubezni do umetnosti in ljubezni do moškega je bil razlog, da so Lorco pred natanko devetdesetimi leti odvedli do bližnjega hriba – in ga tam usmrtili.
    Lorca je bil leta 1898 rojen v Fuente Vaqueros (Granada; na fotografiji). Umrl je na ta dan pred devetdesetimi leti. FOTO: Jorge Guerrero/AFP
    Galerija
    Lorca je bil leta 1898 rojen v Fuente Vaqueros (Granada; na fotografiji). Umrl je na ta dan pred devetdesetimi leti. FOTO: Jorge Guerrero/AFP
    Pia Prezelj
    18. 8. 2026 | 05:00
    18. 8. 2026 | 05:52
    2:23
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    »Ne dovoli, da te odpihne reka usode,« je mladi Federico GarcÍa Lorca dejal svojemu mlajšemu ljubimcu, tistemu, ki mu je proti koncu življenja namenil žareče Sonete temne ljubezni. Lorca danes velja za nespornega velikana španske književnosti in enega največjih lirikov 20. stoletja, ki ga večina pozna predvsem po besedah »zeleno, ki te ljubim, zeleno«. Toda Lorca je ljubil tudi v senci, v tišini, ljubil je novinarja Ramíreza de Lucasa, s katerim naj bi, tako sta načrtovala, zaživela v Mehiki. Pobeg iz Španije za Lorco ni bil izbira, pač pa nuja; razplamtela se je španska državljanska vojna, in ker je bil Lorca zvezan z liberalno kulturno krajino (vodil je potujočo gledališko skupino, ki je brezplačno uprizarjala španske klasike, podpisoval je protifašistične izjave, se družil z ...

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