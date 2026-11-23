Praznična evforija in nerazumno trošenje v imenu ljubezni, družine, sreče in solidarnosti vstopata skozi glavna vrata, čeprav smo že spoznali, da decembrsko navidezno radostno blaginjo lahko prodajamo le še otrokom in povsem obupanim revnim ljudem, na katere vsaj v dneh pred vstopom v novo leto morda ne pozabijo tisti, ki imajo običajno vsaj malce več. Ne, ne delijo sreče, poskušajo deliti občutek človeškega dostojanstva in žarek upanja, da je v ljudeh še nekaj dobrega. Za krepitev zdrave skupnosti je dobrodošlo, da ljudje negujejo lastno kulturo in tradicionalne običaje, da v tem ponorelem svetu ostanejo povezani v varnem in prijaznem okolju. FOTO: Matej Družnik Navsezadnje to osmišlja naša življenja, toda teh vrednot nikakor ne gre povezovati s pretiranim potrošništvom, objestnostjo in ...